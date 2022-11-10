. Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации

Вадим Карасев

Путин: МВД России действует смело и решительно на Украине, пресекая диверсии и провокации

Сотрудники МВД России действуют мужественно, смело и решительно в ходе спецоперации на Украине, пресекая провокации и диверсии, обеспечивая общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Такую оценку дал президент Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудники МВД «готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника». Он также поблагодарил ветеранов МВД России за работу и опыт, которым они продолжают делиться с молодыми сотрудниками ведомства.

Путин заявил, что такая преемственность крайне важна для системы МВД, поскольку буквально все направления деятельности ведомства находятся на виду и постоянно в фокусе пристального общественного внимания.

6 июня президент России Владимир Путин своим указом увеличил число заместителей главы МВД с шести до семи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что изменения в структуре центрального аппарата МВД продиктованы требованиями времени.