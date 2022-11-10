. Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации

Путин оценил действия МВД в ходе спецоперацииПутин: МВД России действует смело и решительно на Украине, пресекая диверсии и провокации

Сотрудники МВД России действуют мужественно, смело и решительно в ходе спецоперации на Украине, пресекая провокации и диверсии, обеспечивая общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Такую оценку дал президент Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудники МВД «готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника». Он также поблагодарил ветеранов МВД России за работу и опыт, которым они продолжают делиться с молодыми сотрудниками ведомства.

Путин заявил, что такая преемственность крайне важна для системы МВД, поскольку буквально все направления деятельности ведомства находятся на виду и постоянно в фокусе пристального общественного внимания.

6 июня президент России Владимир Путин своим указом увеличил число заместителей главы МВД с шести до семи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что изменения в структуре центрального аппарата МВД продиктованы требованиями времени.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами
Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами
Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации
Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации
Somerville уже можно предварительно установить по Game Pass
Somerville уже можно предварительно установить по Game Pass
Звезда «Папиных дочек» станет школьным учителем за 700 тысяч рублей
Звезда «Папиных дочек» станет школьным учителем за 700 тысяч рублей
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания — сила" становится реальностью
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
Знаки зодиака, по мнению Вольфа Мессинга, отличающиеся необычными способностями
Знаки зодиака, по мнению Вольфа Мессинга, отличающиеся необычными
Лунный день сегодня 10 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 10 ноября 2022 года
Focus Entertainment анонсировало приключение Dordogne для Xbox
Focus Entertainment анонсировало приключение Dordogne для Xbox
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют свою жизнь, чтобы помочь СВО
Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter

Топ на сегодня

The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Александр Ревва развлекает публику в другой стране
Александр Ревва развлекает публику в другой стране

Еще по теме

Путин не предупредил Си Цзиньпина о начале спецоперации на Украине
Путин поздравил спасателей с 25-летием МЧС
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле
Путин поздравил Инфантино с Новым годом