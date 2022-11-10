. Развитием компьютерной системы ЗАГС займутся налоговики
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Развитием компьютерной системы ЗАГС займутся налоговики

Развитием компьютерной системы ЗАГС займутся налоговики

Федеральной налоговой службе предлагают дать полномочия по развитию государственной информационной системы ведения Единого реестра записей актов гражданского состояния. Такой законопроект (№ 155851-8) Госдума приняла в первом чтении 10 ноября.

По словам замглавы Минюста Андрея Логинова, сейчас законодательство обязывает ФНС создавать систему ЗАГС. Предлагается прописать в Законе «Об актах гражданского состояния» полномочия налоговой службы по развитию этой системы.

В России 3644 органа ЗАГС, в которых работают более 17 тысяч сотрудников. В 2022 году они рассмотрели 4,37 миллиона заявлений граждан. С помощью информационной системы можно проверить документы, сформировать платежный документ, найти ближайший орган ЗАГС.

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По материалам: pnp.ru

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