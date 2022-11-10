. Развитием компьютерной системы ЗАГС займутся налоговики

Федеральной налоговой службе предлагают дать полномочия по развитию государственной информационной системы ведения Единого реестра записей актов гражданского состояния. Такой законопроект (№ 155851-8) Госдума приняла в первом чтении 10 ноября.

По словам замглавы Минюста Андрея Логинова, сейчас законодательство обязывает ФНС создавать систему ЗАГС. Предлагается прописать в Законе «Об актах гражданского состояния» полномочия налоговой службы по развитию этой системы.

В России 3644 органа ЗАГС, в которых работают более 17 тысяч сотрудников. В 2022 году они рассмотрели 4,37 миллиона заявлений граждан. С помощью информационной системы можно проверить документы, сформировать платежный документ, найти ближайший орган ЗАГС.