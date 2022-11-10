. Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем

Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем

Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоемРоссиян захотели штрафовать на 25 тысяч рублей за наименование брежневской эпохи застоемСюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Политическая партия «Коммунисты России» захотела штрафовать россиян на 25 тысяч рублей за употребление термина «застой» в отношении эпохи правления в СССР генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который находился у власти с 1964 по 1982 год. Соответствующее обращение направлено в Государственную Думу, сообщает в четверг, 10 ноября, РИА Новости.

Как пояснил председатель партии Сергей Малинкович, «Коммунисты России» просят ввести законодательный запрет на термин «застой» в отношении данного исторического периода. По его мнению, время Брежнева было эпохой «огромных достижений во всех областях развития страны». Тех, кто характеризует ее как застойную, лидер движения назвал «горбачевцами, ельцинцами и либералами-западниками».

«Это необъективно и оскорбительно! Необходимо, чтобы был запрет на такие термины и санкция, штраф таким хулителям в 25 тысяч рублей», — резюмировал политик.

Эпоха правления Брежнева получила в дальнейшем в истории название периода застоя с подачи последнего советского лидера и инициатора перестройки Михаила Горбачева, который, еще находясь у власти, первым заговорил о застойных явлениях в экономике.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов, комментируя 40-летнюю годовщину смерти Брежнева, заявил, что эпоха застоя на самом деле миф. Он указал, что в те времена активно развивались отечественный автопром, искусство и творчество. В этих сферах появилось множество выдающихся деятелей, отметил парламентарий. По мнению политика, после перестройки равных по масштабу изменений в стране не появлялось, а после смерти Брежнева СССР столкнули на путь в тупик.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"На фото посмотрела — сразу сказала": названы причины, почему Николай Басков так распух
"На фото посмотрела — сразу сказала": названы причины,
Американский фондовый рынок резко вырос
Американский фондовый рынок резко вырос
Дочь Юлии Барановской критикует ее за отвратительную одежду
Дочь Юлии Барановской критикует ее за отвратительную одежду
Можно ли определить характер и способности будущего ребенка, ориентируясь на ведическую астрологию
Можно ли определить характер и способности будущего ребенка,
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Кооперативное приключение We Were Here Forever выйдет на Xbox в январе
Кооперативное приключение We Were Here Forever выйдет на Xbox в январе
Вывоз украинского зерна в Европу назвали лицемерием
Вывоз украинского зерна в Европу назвали лицемерием
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 10-13 ноября
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артисты
Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артисты

Топ на сегодня

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания — сила" становится реальностью
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания

Еще по теме

Познер назвал идиотством отношение россиян к коронавирусу
Россиян захотели штрафовать за шум ночью
Миронов предложил ввести миллионный штраф за рекламу кредитов
«Коммунисты России» отказались от голодовки по требованию партии и Памфиловой