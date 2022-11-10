. Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
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Руководство решило дополнить Дом-2 яслями

Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Сразу несколько родителей оказались далеко не в лучших жилищных условиях, поэтому руководство проекта решило дополнить Дом-2 яслями. Как оказалось, Дмитрий Юдин совместно с Марией Писаренко решили привезти на проект малыша, Матвея, которому исполнился всего год. Естественно, Безверховы активно начали выкладывать в сеть встречу двух детей. Да и Оганесянам на Поляну привезла сына Стефана сестра Александры Черно.

Руководители осознают, что новый формат телешоу активно трещит по швам. Неизвестно с какой целью его решили дополнить яслями, сразу три семьи теперь находятся далеко не в лучших жилищных условиях.
Видимо, организаторам так и не удалось дождаться обилия беременных женщин, вот они и решили разнообразить немного эфиры. И поможет в этом не только семья фриков, вроде Оганесяна и Черно, но и малыши, которые в итоге оказались далеко не в лучшей среде обитания.
Может после того, как на проекте появилась Саша Черно «гениальным» сценаристам пора признать собственную бездарность? Это однозначный провал обновлённой концепции. Однако дети в такой ситуации точно не должны страдать и принимать в этом театре абсурда активное участие, чтобы привлечь зрителей. Как думаете?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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