Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки
Каждый год 11 ноября на самой крупной торговой площадке мира «Алиэкспресс» стартует мега распродажа. Начало и продолжительность акции дает возможность всем желающим успеть на масштабную распродажу. Скидки до 70% затрагивают многие категории товаров.
Какая акция состоится на AliExpress 11 ноября 2022 года
На сайте www.aliexpress.ru с 28 октября по 10 ноября 2022 г. запланирован «разогрев»: можно будет добавлять понравившиеся товары в корзину заранее, чтобы купить их по самой выгодной цене во время распродажи. За каждый добавленный товар в период «разогрева» вы получите по 5 монет АлиЭкспресс (но не более 50 за день), которые потом можно будет обменять на купоны. Монеты на АлиЭкспрессе будут выдавать в период с 28 октября до 11 ноября 2022 г.
- Разогрев перед распродажей 11.11.22 с выдачей купонов на Алиэкспресс:
с 28 октября (в 10:00 по Мск) до 11 ноября 2022 г. (до 10:59 по Мск)
- Дата и время начала распродажи 11.11 на сайте Алиэкспресс:
11 ноября 2022 г. в 11:00 часов утра по Мск (GMT+3)
- Дата и время окончания:
13 ноября 2022 г. в 10:59 часов утра по Мск (GMT+3).
С 1 ноября 2022 г. в интернет-магазине АлиЭкспресс в рамках 11.11.2022 начнут действовать очень интересные акции, игры на розыгрыш купонов и алибоксы в приложении, промокоды и конкурсы от самого интернет-магазина. Также можно будет получить дополнительную выгоду непосредственно от продавцов.
Есть 4 вида выгоды: скидка продавца, купон продавца, специальный купон и промокоды от самого Алиэкспресса. А уже 11 и 12 ноября 2022 г. на сайте пройдет сама распродажа.
Навигатор по разделам со скидками на Алиэкспресс в распродажу 11.11.2022 уже активен! Перед «разогревом» и началом скидок стоит хорошенько изучить все подразделы акции 11.11 на сайте Алиэкспресс.
Не только «Алиэкспресс» 11.11 порадует скидками
Начиная с 2017 года тенденцию к мега распродажам подхватили и крупные интернет-магазины России.
Дата распродажи 11.11.2022 в России:
Начало распродажи — 11 ноября 2022 года
Окончание — 13 ноября 2022 года
Крупные интернет-магазины проведут распродажу 11.11.22, установив скидки на выборочный ассортимент товаров и подарив крутые купоны и промокоды 11.11.22.
В России к распродаже 11.11 в 2022 году присоединятся крупнейшие интернет-магазины и маркетплейсы, например:
- Эльдорадо,
- Летуаль,
- Связной,
- МТС,Redmond,
- Технопарк,
- Техпорт,
- Холодильник.ру,
- Плеер.ру,
- Максидом,
- Домовой,
- Grohe,
- Яндекс.Маркет,
- Gulliver,
- Reima,
- Mothercare,
- Lacoste,
- Буквоед и другие интернет-магазины.
Главные магазины-участники распродажи 11.11.2022:Алиэкспресс www.aliexpress.ru Huawei www.huawei.com Xiaomi www.mi-shop.com Honor www.honor.ru iHerb www.iherb.com
Накануне акции компании выкладывают информацию об условиях акции (сроки действия распродажи могут быть разными), а некоторые (например, Алиэкспресс) даже выкладывают промокоды и купоны на дополнительные скидки, за которыми нужно будет начинать охотиться уже с 28 октября.