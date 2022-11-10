. Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки

Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки

Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки

Каждый год 11 ноября на самой крупной торговой площадке мира «Алиэкспресс» стартует мега распродажа. Начало и продолжительность акции дает возможность всем желающим успеть на масштабную распродажу. Скидки до 70% затрагивают многие категории товаров.

Какая акция состоится на AliExpress 11 ноября 2022 года

На сайте www.aliexpress.ru с 28 октября по 10 ноября 2022 г. запланирован «разогрев»: можно будет добавлять понравившиеся товары в корзину заранее, чтобы купить их по самой выгодной цене во время распродажи. За каждый добавленный товар в период «разогрева» вы получите по 5 монет АлиЭкспресс (но не более 50 за день), которые потом можно будет обменять на купоны. Монеты на АлиЭкспрессе будут выдавать в период с 28 октября до 11 ноября 2022 г.


  • Разогрев перед распродажей 11.11.22 с выдачей купонов на Алиэкспресс:

с 28 октября (в 10:00 по Мск) до 11 ноября 2022 г. (до 10:59 по Мск)

  • Дата и время начала распродажи 11.11 на сайте Алиэкспресс:

11 ноября 2022 г. в 11:00 часов утра по Мск (GMT+3)

  • Дата и время окончания:

13 ноября 2022 г. в 10:59 часов утра по Мск (GMT+3).

С 1 ноября 2022 г. в интернет-магазине АлиЭкспресс в рамках 11.11.2022 начнут действовать очень интересные акции, игры на розыгрыш купонов и алибоксы в приложении, промокоды и конкурсы от самого интернет-магазина. Также можно будет получить дополнительную выгоду непосредственно от продавцов.

Есть 4 вида выгоды: скидка продавца, купон продавца, специальный купон и промокоды от самого Алиэкспресса. А уже 11 и 12 ноября 2022 г. на сайте пройдет сама распродажа.

Навигатор по разделам со скидками на Алиэкспресс в распродажу 11.11.2022 уже активен! Перед «разогревом» и началом скидок стоит хорошенько изучить все подразделы акции 11.11 на сайте Алиэкспресс.

Не только «Алиэкспресс» 11.11 порадует скидками

Начиная с 2017 года тенденцию к мега распродажам подхватили и крупные интернет-магазины России.


Дата распродажи 11.11.2022 в России:
Начало распродажи — 11 ноября 2022 года
Окончание — 13 ноября 2022 года
Крупные интернет-магазины проведут распродажу 11.11.22, установив скидки на выборочный ассортимент товаров и подарив крутые купоны и промокоды 11.11.22.

В России к распродаже 11.11 в 2022 году присоединятся крупнейшие интернет-магазины и маркетплейсы, например:

  • Эльдорадо,
  • Летуаль,
  • Связной,
  • МТС,Redmond,
  • Технопарк,
  • Техпорт,
  • Холодильник.ру,
  • Плеер.ру,
  • Максидом,
  • Домовой,
  • Grohe,
  • Яндекс.Маркет,
  • Gulliver,
  • Reima,
  • Mothercare,
  • Lacoste,
  • Буквоед и другие интернет-магазины.

Главные магазины-участники распродажи 11.11.2022:

Алиэкспресс www.aliexpress.ru Huawei www.huawei.com Xiaomi www.mi-shop.com Honor www.honor.ru iHerb www.iherb.com

Накануне акции компании выкладывают информацию об условиях акции (сроки действия распродажи могут быть разными), а некоторые (например, Алиэкспресс) даже выкладывают промокоды и купоны на дополнительные скидки, за которыми нужно будет начинать охотиться уже с 28 октября.

 

# Общество Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Зеленский ввел санкции против российского журналиста
Зеленский ввел санкции против российского журналиста
Фил Спенсер не оставил без внимания релиз God of War Ragnarok на Playstation
Фил Спенсер не оставил без внимания релиз God of War Ragnarok на
"Фанатка, которая смогла": Камилу Валиеву уличили в романе с Ваней Дмитриенко
"Фанатка, которая смогла": Камилу Валиеву уличили в романе
Крупнейшая сделка на криптовалютном рынке сорвалась
Крупнейшая сделка на криптовалютном рынке сорвалась
Отказ США передавать Украине высокотехнологичные беспилотники объяснили
Отказ США передавать Украине высокотехнологичные беспилотники
Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки
Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает
Винтажные косметические раритеты из прошлого (16 фото)
Винтажные косметические раритеты из прошлого (16 фото)
При опрокидывании автобуса в российском регионе пострадали более 20 человек
При опрокидывании автобуса в российском регионе пострадали более 20
Актера Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка в 1973 году
Актера Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка в
Первая проба камыша
Первая проба камыша
К Game Pass сегодня присоединяется высокооцененная Vampire Survivors
К Game Pass сегодня присоединяется высокооцененная Vampire Survivors
Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти
Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти

Топ на сегодня

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические личности могли выглядеть в реальности (15 фото)
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России

Еще по теме

Остается последний день крупной летней распродажи игр Xbox
Распродажа на Aliexpress: настоящие скидки или обман? (ФОТО)
Сегодня последний день крупной новогодней распродажи игр для Xbox
AliExpress будет доставлять товары в РФ за 10 дней