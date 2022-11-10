. Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки

Каждый год 11 ноября на самой крупной торговой площадке мира «Алиэкспресс» стартует мега распродажа. Начало и продолжительность акции дает возможность всем желающим успеть на масштабную распродажу. Скидки до 70% затрагивают многие категории товаров.

Какая акция состоится на AliExpress 11 ноября 2022 года

На сайте www.aliexpress.ru с 28 октября по 10 ноября 2022 г. запланирован «разогрев»: можно будет добавлять понравившиеся товары в корзину заранее, чтобы купить их по самой выгодной цене во время распродажи. За каждый добавленный товар в период «разогрева» вы получите по 5 монет АлиЭкспресс (но не более 50 за день), которые потом можно будет обменять на купоны. Монеты на АлиЭкспрессе будут выдавать в период с 28 октября до 11 ноября 2022 г.





Разогрев перед распродажей 11.11.22 с выдачей купонов на Алиэкспресс:

с 28 октября (в 10:00 по Мск) до 11 ноября 2022 г. (до 10:59 по Мск)

Дата и время начала распродажи 11.11 на сайте Алиэкспресс:

11 ноября 2022 г. в 11:00 часов утра по Мск (GMT+3)

Дата и время окончания:

13 ноября 2022 г. в 10:59 часов утра по Мск (GMT+3).

С 1 ноября 2022 г. в интернет-магазине АлиЭкспресс в рамках 11.11.2022 начнут действовать очень интересные акции, игры на розыгрыш купонов и алибоксы в приложении, промокоды и конкурсы от самого интернет-магазина. Также можно будет получить дополнительную выгоду непосредственно от продавцов.

Есть 4 вида выгоды: скидка продавца, купон продавца, специальный купон и промокоды от самого Алиэкспресса. А уже 11 и 12 ноября 2022 г. на сайте пройдет сама распродажа.

Навигатор по разделам со скидками на Алиэкспресс в распродажу 11.11.2022 уже активен! Перед «разогревом» и началом скидок стоит хорошенько изучить все подразделы акции 11.11 на сайте Алиэкспресс.

Не только «Алиэкспресс» 11.11 порадует скидками

Начиная с 2017 года тенденцию к мега распродажам подхватили и крупные интернет-магазины России.





Дата распродажи 11.11.2022 в России:

Начало распродажи — 11 ноября 2022 года

Окончание — 13 ноября 2022 года

Крупные интернет-магазины проведут распродажу 11.11.22, установив скидки на выборочный ассортимент товаров и подарив крутые купоны и промокоды 11.11.22.

В России к распродаже 11.11 в 2022 году присоединятся крупнейшие интернет-магазины и маркетплейсы, например:

Эльдорадо,

Летуаль,

Связной,

МТС,Redmond,

Технопарк,

Техпорт,

Холодильник.ру,

Плеер.ру,

Максидом,

Домовой,

Grohe,

Яндекс.Маркет,

Gulliver,

Reima,

Mothercare,

Lacoste,

Буквоед и другие интернет-магазины.

Главные магазины-участники распродажи 11.11.2022:

Алиэкспресс www.aliexpress.ru Huawei www.huawei.com Xiaomi www.mi-shop.com Honor www.honor.ru iHerb www.iherb.com

Накануне акции компании выкладывают информацию об условиях акции (сроки действия распродажи могут быть разными), а некоторые (например, Алиэкспресс) даже выкладывают промокоды и купоны на дополнительные скидки, за которыми нужно будет начинать охотиться уже с 28 октября.