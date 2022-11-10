. Сколько сыра можно съедать в неделю и в чем его вред

Многие люди не представляют свой рацион без сыра. В ход идут разнообразные сорта, и получается, что человек употребляет его чрезмерно много, думая, что молочный продукт не может быть вреден. Между тем твердый сыр — далеко не самая полезная еда. Частое употребление может приводить к неприятным последствиям, снижающим качество жизни. Так в чем же вред сыра и сколько грамм этого продукта можно употреблять в неделю?

Сыр может вызывать биохимическую зависимость

Ученым давно известен факт наличия в коровьем молоке опиатов сродни морфину. Люди, которые часто едят сыр, могут даже не подозревать, что дело вовсе не во вкусовых предпочтениях, а в химической зависимости. Что еще более удивительно, это вещество содержится даже в человеческом молоке. Конечно, его концентрация незначительна, но если вы большой любитель сыра, то оно может привести к зависимости.





Кроме того, во всех молочных продуктах содержится казеин. Он, конечно, не схож с наркотиками, но в результате его расщепления в желудке образуются казоморфины, которые считаются опиатами. Из всех молокосодержащих продуктов больше всего казоморфина именно в сыре.

Сыр может содержать следы инфекции

Коровы, которые выращиваются специально для молочных ферм, дают молоко намного более низкого качества, чем те, которые содержатся в домашнем хозяйстве. Дело тут в рационе и добавках, которыми пичкают животных, а именно антибиотиках и гормонах.

Коровы, таким образом, страдают из-за сниженного иммунитета, у них развивается гиперинфекция, которая не поддается больше никакому лечению. Зачастую хворь касается мочеполовой системы. В результате в молоко могут попасть бактерии. А ведь из него делают тот самый сыр, который лежит на прилавке.

Сыр содержит пищеварительный фермент животных

Чтобы произвести сквашивание молока, многие производители прибегают к такой технологии: берут желудок теленка, высушивают его, обрабатывают и извлекают сычужный фермент реннин. Попадая в организм человека вместе с сыром, он делает его желудок «ленивым». В результате данный фермент все меньше вырабатывается организмом, который регулярно получает его с сыром.

Иногда пищеварительный фермент жвачного животного можно найти даже в сырах для вегетарианцев, что вообще противоречит технологии их приготовления.





В чем вред сыра для здоровья

Высокая калорийность

Сыры очень калорийны. В них содержится холестерин и насыщенные жиры, плохо влияющие на сердечно-сосудистую систему. Маленькие порции продукта, конечно же, не вызовут неприятные последствия, однако ежедневное употребление увеличит риск возникновения патологий сердца, а также может привести к ожирению, особенно у подрастающего организма.

Опасность для плода

Беременным женщинам не следует увлекаться этим продуктом, потому что некоторые сыры содержат бактерии, вызывающие инфекции плода. Это, в свою очередь, может стать причиной патологий либо остановки развития.

Сыр вызывает почечную недостаточность

К сожалению, вред от употребления сыра порой перекрывает всю его пользу, которая заключается в высоком содержании пантотеновой кислоты, снижающей тревожность, и целого набора витаминов.

Существует ряд сортов сыра, которые содержат большое количество натрия. Этот микроэлемент «бьет» по почкам, усиливает симптомы пиелонефрита и приводит к более частому мочеиспусканию.

Сколько, когда и какой сыр есть





Чтобы не причинить вред здоровью, можно съедать не более 200 грамм продукта в неделю. Так сыр будет не только безопасным, но и полезным. Однако даже в малых количествах его не стоит употреблять на ночь и вообще во второй половине дня. Дело в том, что это довольно тяжелый продукт, и если вскоре после его употребления вы ляжете спать, то он начнет бродить, а не перевариваться.

Всегда стоит есть только свежий продукт. Если он залежался, его нельзя употреблять, даже если запах не изменился. Опасность заключается во все тех же бактериях, которые могут начать неконтролируемо размножаться и принести вред пищеварению.

Брынзовый сыр обычно не рекомендуют к употреблению людям, у которых не в порядке печень или почки, а также поджелудочная железа.

Плавленый сыр — это аллерген. Его нужно есть в малых количествах из-за высокого содержания солей-плавителей и фосфатных добавок.