. Somerville уже можно предварительно установить по Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Somerville уже можно предварительно установить по Game Pass

Somerville уже можно предварительно установить по Game Pass


На следующей неделе, 15 ноября, состоится ожидаемый релиз игры Somerville. Это проект, который создан новой студией Дино Патти — он являлся одним из основателей студии Playdead, ответственной за успешные релизы INSIDE и LIMBO.

Сразу после релиза игра Somerville будет доступна по подписке Game Pass. Если вы подписаны на игровой сервис, то уже сейчас можно предварительно установить проект. На приставках Xbox по предварительной загрузке игра Somerville займет порядка 10 Гб. Выходит проект, как на Xbox Series X | S, так и на Xbox One.

Somerville расскажет историю семьи, которая должна выживать в мире после вторжения внеземной цивилизации, при этом сохранив не только свои жизни, но и отношения друг с другом.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами
Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами
Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации
Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации
Somerville уже можно предварительно установить по Game Pass
Somerville уже можно предварительно установить по Game Pass
Звезда «Папиных дочек» станет школьным учителем за 700 тысяч рублей
Звезда «Папиных дочек» станет школьным учителем за 700 тысяч рублей
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания — сила" становится реальностью
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
Знаки зодиака, по мнению Вольфа Мессинга, отличающиеся необычными способностями
Знаки зодиака, по мнению Вольфа Мессинга, отличающиеся необычными
Лунный день сегодня 10 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 10 ноября 2022 года
Focus Entertainment анонсировало приключение Dordogne для Xbox
Focus Entertainment анонсировало приключение Dordogne для Xbox
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют свою жизнь, чтобы помочь СВО
Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter

Топ на сегодня

The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Александр Ревва развлекает публику в другой стране
Александр Ревва развлекает публику в другой стране

Еще по теме

Новый трейлер Somerville — игры от создателя Limbo, которая будет в Game Pass
Официально: Exo One добавят в Game Pass в день релиза
As Dusk Falls уже доступна для предварительной загрузки по Game Pass
Little Witch in the Woods выходит на Xbox в мае — сразу в Game Pass