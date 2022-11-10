. Somerville уже можно предварительно установить по Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, 15 ноября, состоится ожидаемый релиз игры Somerville. Это проект, который создан новой студией Дино Патти — он являлся одним из основателей студии Playdead, ответственной за успешные релизы INSIDE и LIMBO.

Сразу после релиза игра Somerville будет доступна по подписке Game Pass. Если вы подписаны на игровой сервис, то уже сейчас можно предварительно установить проект. На приставках Xbox по предварительной загрузке игра Somerville займет порядка 10 Гб. Выходит проект, как на Xbox Series X | S, так и на Xbox One.

Somerville расскажет историю семьи, которая должна выживать в мире после вторжения внеземной цивилизации, при этом сохранив не только свои жизни, но и отношения друг с другом.

Watch this video on YouTube