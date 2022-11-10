. Светлана Лобода должна петь в кабаре для богатых, считает Вовк
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Светлана Лобода должна петь в кабаре для богатых, считает Вовк

Светлана Лобода должна петь в кабаре для богатых, считает Вовк
Вовк высказалась о певице Светлане Лободе. Светлана Лобода отреклась от России, в которой когда-то считала себя певицей номер один. Сейчас украинская артистка покоряет западную публику. Ангелина Вовк уверена — Лободе не место на большой сцене. По мнению телеведущей, исполнительница хорошо бы смотрелась в частных развлекательных заведениях. В России Лобода получала большие гонорары: помимо концертов по городам страны, она зарабатывала на корпоративах, где была желанной гостьей. Но те времена прошли. Теперь Светлана не имеет права въезжать в РФ до 2072 года, и ей ничего не остается, как петь для западной публики. «Не знаю, чем эта Лобода покорила нашу публику, — недоумевает 80-летняя Ангелина Вовк в интервью шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube. — Ей лучше в кабаре петь для богатых мужиков, но не на сцене и экране телевизора. Если артист талантлив, ему надо помогать, пусть он поет песни, соответствующие духу народа».
В феврале Светлана Лобода встала на сторону родной Украины, однако многие соотечественники отказываются ее принимать, считая предательницей. «Она трудяжка, генерирует идеи. То, что она станет звездой, не думали. Она из всех девушек, которых мы приглашали, понравилась больше всех. Но то, что она потом упадет лицом в грязь, мы не знали. Упала однозначно, но это ее жизнь. Не будем всуе вспоминать Лободу», — отмечал недавно украинский продюсер Игорь Кондратюк. Категорически против Лободы выступает ярая патриотка Украины Анастасия Приходько. Примечательно, что в прошлом она была участницей российского проекта «Фабрика звезд», а в 2009 году представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». «Светлана Лобода продолжила работать в России после 2014 года, но 24 февраля, а точнее, через месяц после начала, осознала, что несколько лет своей жизни потратила не на тех людей и не на ту страну. А я тебе говорила: «Света, уезжай домой, пока не поздно!» Но ведь: «Нет, Настя же «неудачница». Послушала бы тогда меня, было бы по-другому! Но! Украина — это для сильных. Тебе и здесь не рады. Прости», — сетовала Анастасия.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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