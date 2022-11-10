. Талибы запретили женщинам ходить в спортзалы

Вадим Карасев

«Талибан» запретил женщинам ходить в спортзалы из-за отсутствия спортивных хиджабов

Представители «Талибана» (организация запрещена и признана террористической в РФ) запрещают женщинам посещать спортивные залы в Афганистане, поскольку девушки якобы игнорируют приказы о гендерной сегрегации и не носят хиджабы или другие головные уборы. Кроме того, женщинам запретили посещать парки, сообщает ABC News.

Запрет вступил в силу на этой неделе. Назначенный талибами представитель Министерства порока и добродетели Мухаммад Акеф Мохаджер подчеркнул, что правительство «делало все возможное», чтобы избежать закрытия парков и спортивных залов для женщин. «Но, к сожалению, женщины не выполняли наши приказы, а правила нарушали... В большинстве случаев мы видели мужчин и женщин вместе в парках и, к сожалению, хиджаба не наблюдалось», — считает он.

После того как 15 августа 2021-го «Талибан» без боя взял Кабул и объявил о полном контроле над территорией страны, в стране регулярно сообщается о нарушении прав человека. Опасения правозащитников также вызывает ситуация в сфере прав женщин.