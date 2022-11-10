. ТОР «Большой Камень» станет еще больше
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ТОР «Большой Камень» станет еще больше

ТОР «Большой Камень» станет еще больше

Расширены границы территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень». Такое постановление кабмина от 1 ноября 2022 года № 1954 вступает в силу 10 ноября.

По решению Правительства в ТОР «Большой Камень» в Приморском крае включен городской округ закрытого административно-территориального образования города Фокино.

Ранее в прошлом году границы ТОР уже расширяли — под строительство металлургического завода в Приморском крае, а также железной и автомобильной дорог, морского порта, другой инфраструктуры и жилья для сотрудников предприятия.


Территория опережающего развития «Большой Камень» была создана в 2016 году. В 2021 году с ее резидентами было заключено 19 соглашений, а планируемый объемом инвестиций составлял более 250 миллиардов рублей.


 

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По материалам: pnp.ru

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