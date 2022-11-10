. Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года
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Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года

Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 годаWP: союзники Трампа призывают его отложить объявление об участии в выборах 2024 года

Союзники бывшего американского лидера Дональда Трампа призывают его отложить объявление об участии в президентских выборах 2024 года, пишет The Washington Post (WP).

Отмечается, что из-за результатов выборов в Конгресс США положение политика ухудшилось, и «он вновь стал неуверенно стоять на ногах». По данным издания, Трамп планировал сделать объявление об участии в президентских выборах на следующей неделе «в качестве победного круга для "красного цунами", которое не материализовалось».

По данным источника газеты, в настоящее время бывший президент Соединенных Штатов спрашивает мнение у советников. Окончательное решение еще не принято.

Ранее Байден заявил, что намерен окончательно определиться с выдвижением своей кандидатуры на второй срок в начале 2023 года. «В конечном счете это семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я баллотировался, но мы это обсудим», — подчеркнул политик. Глава Белого дома отметил, что не видит оснований спешить с принятием такого решения.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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