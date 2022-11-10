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В Германии усомнились в надежном газоснабжении зимой

В Германии усомнились в надежном газоснабжении зимойДепутат Котре заявил, что Германия не гарантировала себе надежность газоснабжения зимой

Германия не гарантировала себе надежность газоснабжения зимой, несмотря на почти заполненные хранилища, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре. Его слова приводит ТАСС.

Депутат отметил, что правительство страны не может ответить на депутатские запросы и уточнить, насколько высока доля газа в хранилищах, которая предназначена только для ФРГ. Он уточнил, что часть объемов предназначается для поставок за границу.

По словам Котре, тот факт, что правительство ссылается на заполненность хранилищ, «является дымовой завесой». «При холодной зиме запасов хватает на месяц. Даже если российский газ удастся заменить, то стоимость будет в разы дороже», — подчеркнул он.

Депутат предупредил, что рост стоимости энергоресурсов может привести к сокращению благосостояния населения. По его словам, федеральное правительство делает из России «козла отпущения, чтобы отвлечь от своих ошибок».

Ранее глава Федерального сетевого агентства (ФСА) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища в Германии могут быстро опустеть, если в течение нескольких дней в стране будут сильные морозы. По словам главы агентства, на данный момент газохранилища в стране заполнены более чем на 99 процентов. Однако они могут опустеть в случае изменения погоды.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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