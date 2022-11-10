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В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атаки

В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атакиЕвропол: в Канаде задержали россиянина, подозреваемого в крупнейших в мире кибератаках

В Канаде задержали россиянина, обвиняемого в крупнейших в мире хакерских атаках. Об этом сообщило Европейское полицейское агентство, передает ТАСС.

По информации Европола, 33-летнего гражданина России подозревают в использовании вируса-вымогателя LockBit для организации кибератак на критически важные объекты инфраструктуры и промышленные предприятия в разных государствах. «Он также известен тем, что требовал немыслимые выкупы в размере от 5 до 70 миллионов евро», — добавили правоохранители.

Отмечается, что расследование в отношении россиянина вели полицейские службы Франции совместно с США, Канадой и Европолом. В ходе российской спецоперации на Украине спецслужбы задержали двоих сообщников злоумышленника.

Мужчину задержали 26 октября. В ходе обыска у него дома нашли две единицы огнестрельного оружия, восемь компьютеров, несколько жестких дисков и деньги. При этом агентство пишет, что обвинения ему предъявят в США.

Ранее стало известно, что осужденного за убийство в России мужчину заподозрили в совершении двух серийных убийств в Испании. Мужчине инкриминируют два убийства и покушение, совершенные в провинции Аликанте в период с июля по ноябрь 2020 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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