. В Минобороны сообщили о перемещении войск РФ на позиции на левом берегу Днепра
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Происшествия » В Минобороны сообщили о перемещении войск РФ на позиции на левом берегу Днепра

В Минобороны сообщили о перемещении войск РФ на позиции на левом берегу Днепра

В Минобороны сообщили о перемещении войск РФ на позиции на левом берегу Днепра

Подразделения Вооруженных сил РФ на Николаево-криворожском направлении перемещаются на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в соответствии с установленным планом. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики украинские военные предприняли неудачную попытку наступления силами до двух рот, в состав которых входили также иностранные наемники, рассказали там. Российские военные остановили и рассеяли вражеские вооруженные формирования, чьи потери составили свыше 90 убитыми.

В свою очередь на Красно-Лиманском направлении армия РФ остановила наступление двух усиленных взводов вооруженных сил Украины на населенные пункты Стельмаховка и Площанка в ЛНР. Украинская сторона потеряла до 70 солдат, одну боевую машину пехоты и три пикапа.

За прошедшие сутки, добавили в Министерстве, отечественная авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по двум пунктам управления украинских военных в Херсонской области. Кроме того, в ДНР, Херсонской и Николаевской областях были уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы борьбы AN/TPQ-50, которые производятся в США.

Вместе с тем российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области, а в Запорожской области уничтожили в воздухе вертолет Ми-8 противника.

Как передавала «Парламентская газета» накануне, глава Минобороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр, заслушав доклад командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина о боевой обстановке. Российские военные покидают правый берег реки, на котором находится Херсон.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предложенное Суровикиным решение об отводе подразделений сложным, но верным.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Атмосферные заброшенные места (22 фото)
Атмосферные заброшенные места (22 фото)
В продажу в России вернулись Xbox Series X | S с сертификацией «Ростеста»
В продажу в России вернулись Xbox Series X | S с сертификацией
Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках и снарядах HIMARS
Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках и снарядах
Forbes возобновил переговоры о продаже бизнеса
Forbes возобновил переговоры о продаже бизнеса
Почему родным людям нельзя омывать тело покойника и кто этим должен заниматься
Почему родным людям нельзя омывать тело покойника и кто этим должен
"Мне предложение сделали!": Клава Кока похвасталась помолвочным кольцом
"Мне предложение сделали!": Клава Кока похвасталась
Британская полиция извинилась перед Абрамовичем за незаконные обыски
Британская полиция извинилась перед Абрамовичем за незаконные обыски
Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Зеленский ввел санкции против российского журналиста
Зеленский ввел санкции против российского журналиста
Фил Спенсер не оставил без внимания релиз God of War Ragnarok на Playstation
Фил Спенсер не оставил без внимания релиз God of War Ragnarok на
"Фанатка, которая смогла": Камилу Валиеву уличили в романе с Ваней Дмитриенко
"Фанатка, которая смогла": Камилу Валиеву уличили в романе
Крупнейшая сделка на криптовалютном рынке сорвалась
Крупнейшая сделка на криптовалютном рынке сорвалась

Топ на сегодня

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические личности могли выглядеть в реальности (15 фото)
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter

Еще по теме

Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях
ВС РФ сорвали попытку переправы украинских военных через реку Оскол
Российские войска отразили наступление ВСУ на запорожском направлении
&#9733; Украинская армия потеряла девять человек при попытке прорыва линии обороны ДНР на юге Республики