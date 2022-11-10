. В Минобороны сообщили о перемещении войск РФ на позиции на левом берегу Днепра

Подразделения Вооруженных сил РФ на Николаево-криворожском направлении перемещаются на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в соответствии с установленным планом. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики украинские военные предприняли неудачную попытку наступления силами до двух рот, в состав которых входили также иностранные наемники, рассказали там. Российские военные остановили и рассеяли вражеские вооруженные формирования, чьи потери составили свыше 90 убитыми.

В свою очередь на Красно-Лиманском направлении армия РФ остановила наступление двух усиленных взводов вооруженных сил Украины на населенные пункты Стельмаховка и Площанка в ЛНР. Украинская сторона потеряла до 70 солдат, одну боевую машину пехоты и три пикапа.

За прошедшие сутки, добавили в Министерстве, отечественная авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по двум пунктам управления украинских военных в Херсонской области. Кроме того, в ДНР, Херсонской и Николаевской областях были уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы борьбы AN/TPQ-50, которые производятся в США.

Вместе с тем российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области, а в Запорожской области уничтожили в воздухе вертолет Ми-8 противника.

Как передавала «Парламентская газета» накануне, глава Минобороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр, заслушав доклад командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина о боевой обстановке. Российские военные покидают правый берег реки, на котором находится Херсон.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предложенное Суровикиным решение об отводе подразделений сложным, но верным.