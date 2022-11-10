. В новом геймплейном видео Atomic Heart рассказывают о мире и сюжете игры

Вадим Карасев





Портал IGN продолжает публиковать эксклюзивные материалы по игре Atomic Heart. Сегодня появилось новое видео, в котором можно посмотреть более 6 минут геймплея проекта.

Видео рассказывает о сюжете игры, а именно о том, почему и как роботы восстали против своих создателей. Напомним, что сама игра Atomic Heart рассказывает альтернативную историю в сеттинге советского государства. Игрокам предстоит взять на себя роль майора Сергея Нечаева, который должен остановить роботов-убийц.

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Выходит Atomic Heart уже 21 февраля, сразу после релиза игра станет частью Game Pass.