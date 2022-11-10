. В продажу в России вернулись Xbox Series X | S с сертификацией «Ростеста»

Вадим Карасев





В марте этого года Microsoft объявила, что перестает поставлять в Россию официально игровые приставки Xbox Series X | S и другие свои продукты. Летом этого года подразделение Xbox в России было полностью расформировано. Но приставки Xbox Series X и Xbox Series S в продаже все еще оставались, благодаря параллельному импорту.

Официального блога Xbox Россия больше не существует

Портал «Известия» сегодня обратил внимание, что в России появились в продаже у официальных магазинов консоли Xbox Series X, которые прошли сертификацию «Ростеста», тогда как в последднее время продавались только завезенные из Европы версии приставок. Корреспондент портала отмечает, что смог найти такие консоли в магазинах «М.Видео–Эльдорадо», Techline24, «Комус», а также в маркетплейсах — Ozon и «Яндекс Маркете». Отличия консолей с «Ростестом» и без него в коде устройства 00011 в названии самой модели, а также в добавочном префиксе Ru или РСТ.

На запрос издания ответили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо», заявив, что консоли Xbox Series X имеют все необходимые документы, а также гарантийную поддержку, включая обмен и возврат:

Консоли Xbox Series X из нашего ассортимента оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат. Все консоли работают на территории России, есть русский язык, работают с теми дисками, которые продаются в наших магазинах. Series S из прежних запасов, в карточке товара есть пометка RU Spec.

Собеседники «Известий» сообщили, что, вероятно, Microsoft продолжает сертифицировать приставки на территории России, но поставляет их в страны СНГ. Оттуда путем параллельного импорта они поступают обратно в Россию, поскольку число потенциальных покупателей на территории РФ гораздо больше, чем в странах ближнего зарубежья.