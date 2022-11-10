. В продажу в России вернулись Xbox Series X | S с сертификацией «Ростеста»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В продажу в России вернулись Xbox Series X | S с сертификацией «Ростеста»

В продажу в России вернулись Xbox Series X | S с сертификацией «Ростеста»


В марте этого года Microsoft объявила, что перестает поставлять в Россию официально игровые приставки Xbox Series X | S и другие свои продукты. Летом этого года подразделение Xbox в России было полностью расформировано. Но приставки Xbox Series X и Xbox Series S в продаже все еще оставались, благодаря параллельному импорту.

Официального блога Xbox Россия больше не существует

Портал «Известия» сегодня обратил внимание, что в России появились в продаже у официальных магазинов консоли Xbox Series X, которые прошли сертификацию «Ростеста», тогда как в последднее время продавались только завезенные из Европы версии приставок. Корреспондент портала отмечает, что смог найти такие консоли в магазинах «М.Видео–Эльдорадо», Techline24, «Комус», а также в маркетплейсах — Ozon и «Яндекс Маркете». Отличия консолей с «Ростестом» и без него в коде устройства 00011 в названии самой модели, а также в добавочном префиксе Ru или РСТ.

На запрос издания ответили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо», заявив, что консоли Xbox Series X имеют все необходимые документы, а также гарантийную поддержку, включая обмен и возврат:

Консоли Xbox Series X из нашего ассортимента оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат. Все консоли работают на территории России, есть русский язык, работают с теми дисками, которые продаются в наших магазинах. Series S из прежних запасов, в карточке товара есть пометка RU Spec.

Собеседники «Известий» сообщили, что, вероятно, Microsoft продолжает сертифицировать приставки на территории России, но поставляет их в страны СНГ. Оттуда путем параллельного импорта они поступают обратно в Россию, поскольку число потенциальных покупателей на территории РФ гораздо больше, чем в странах ближнего зарубежья.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Атмосферные заброшенные места (22 фото)
Атмосферные заброшенные места (22 фото)
В продажу в России вернулись Xbox Series X | S с сертификацией «Ростеста»
В продажу в России вернулись Xbox Series X | S с сертификацией
Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках и снарядах HIMARS
Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках и снарядах
Forbes возобновил переговоры о продаже бизнеса
Forbes возобновил переговоры о продаже бизнеса
Почему родным людям нельзя омывать тело покойника и кто этим должен заниматься
Почему родным людям нельзя омывать тело покойника и кто этим должен
"Мне предложение сделали!": Клава Кока похвасталась помолвочным кольцом
"Мне предложение сделали!": Клава Кока похвасталась
Британская полиция извинилась перед Абрамовичем за незаконные обыски
Британская полиция извинилась перед Абрамовичем за незаконные обыски
Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Зеленский ввел санкции против российского журналиста
Зеленский ввел санкции против российского журналиста
Фил Спенсер не оставил без внимания релиз God of War Ragnarok на Playstation
Фил Спенсер не оставил без внимания релиз God of War Ragnarok на
"Фанатка, которая смогла": Камилу Валиеву уличили в романе с Ваней Дмитриенко
"Фанатка, которая смогла": Камилу Валиеву уличили в романе
Крупнейшая сделка на криптовалютном рынке сорвалась
Крупнейшая сделка на криптовалютном рынке сорвалась

Топ на сегодня

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические личности могли выглядеть в реальности (15 фото)
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter

Еще по теме

Стоимость Xbox Series X и Xbox Series S в России существенно повысилась
Официально: Microsoft больше не производит Xbox One
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Ровно 1 год назад состоялся релиз консолей Xbox Series X | S