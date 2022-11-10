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В России предложили подумать о предоставлении льгот детям работающих родителей

В России предложили подумать о предоставлении льгот детям работающих родителейПравительству предложили подумать о сохранении части пособий для нуждающихся семей

Президент России Владимир Путин предложил правительству подумать о возможности предоставления налоговых льгот или сохранении части пособий для нуждающихся семей, в которых оба родителя работают. Об этом сообщает ТАСС.

Правительству поручено принять меры, чтобы компенсировать «негативное влияние на доходы семей, имеющих детей, в связи с прекращением получения ежемесячного пособия на ребенка». В целом кабмину нужно будет проработать вопрос об увеличении доходов нуждающихся семей с детьми. Речь идет, в том числе, о повышении квалификации и освоении ими новых профессий. Доклад по этим вопросам должен быть готов к 15 января.

Ранее в ноябре в Госдуме предложили отменить запрет на субсидирование оплаты услуг ЖКХ для должников. Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что для оформления субсидии должники по ЖКУ будут заключать договор о погашении задолженности с управляющей или ресурсоснабжающей компанией. Если потребители будут нарушать соглашение в течение шести месяцев, то льготу направят не должнику, а коммунальному предприятию.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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