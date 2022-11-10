. В США оценили вероятность переговоров Блинкена и Лаврова на саммите G20
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В США оценили вероятность переговоров Блинкена и Лаврова на саммите G20

В США оценили вероятность переговоров Блинкена и Лаврова на саммите G20Госдеп сообщил, что Блинкен не планирует общение с Лавровым на саммите G20

Госдепартамент оценил вероятность переговоров глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова на саммите Группы Двадцати (G20) в Индонезии. Там указали, что госсекретарь не планирует общение с российским коллегой, передает ТАСС.

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По материалам: lenta.ru

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