. Винтажные косметические раритеты из прошлого (16 фото)

Вадим Карасев

Во все времена (даже самые давние) женщины пользовались косметикой. А желание хорошо выглядеть и быть красивее сопутствует человечеству многие века. И стоит отметить, что в прошлом разнообразные косметические футляры выглядели куда привлекательней, чем сегодня. В этих старых пудреницах и флаконах духов есть какая-то магия. Будто бы раньше ими пользовались принцессы и баронессы. Давайте поглядим на эти раритеты.Старая пудреницаСегодня нашла в комиссионке винтажную карусель для помадСеребряный футляр для помады 1930-х годовАромат Caresse d’Amour 1920 года от Мюри, известного французского парфюмера начала 20-го векаКомпактная косметичка в стиле ар-деко 20–30-х годовМедальон с твёрдыми духами в Shisedo «Zen» 1964 г.Винтажный тюбик губной помады RevlonОн был найден вместе с несколькими другими предметами 1940-х годов в руинах полуразрушенного викторианского дома в лесу.Распылитель духов из 60-х годовМоя мама нашла эту пудреницу Enamel VintageФлакон духов 1920-х годовВинтажная подставка для губной помады MatsonВинтажная пудреницаВинтажные духиРумяна, выпавшие из сумочки, которую я купила на барахолкеНашла коллекцию парфюмерных флаконов моей бабушки… они потрясающиеПрекрасная прессованная пудра Max Factor, один из моих самых ценных антикварных предметов