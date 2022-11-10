Винтажные косметические раритеты из прошлого (16 фото)
Сегодня, 11:40 Вадим Карасев
Во все времена (даже самые давние) женщины пользовались косметикой. А желание хорошо выглядеть и быть красивее сопутствует человечеству многие века. И стоит отметить, что в прошлом разнообразные косметические футляры выглядели куда привлекательней, чем сегодня. В этих старых пудреницах и флаконах духов есть какая-то магия. Будто бы раньше ими пользовались принцессы и баронессы. Давайте поглядим на эти раритеты.
Старая пудреница
Сегодня нашла в комиссионке винтажную карусель для помад
Серебряный футляр для помады 1930-х годов
Аромат Caresse d’Amour 1920 года от Мюри, известного французского парфюмера начала 20-го века
Компактная косметичка в стиле ар-деко 20–30-х годов
Медальон с твёрдыми духами в Shisedo «Zen» 1964 г.
Винтажный тюбик губной помады Revlon
Он был найден вместе с несколькими другими предметами 1940-х годов в руинах полуразрушенного викторианского дома в лесу.
Распылитель духов из 60-х годов
Моя мама нашла эту пудреницу Enamel Vintage
Флакон духов 1920-х годов
Винтажная подставка для губной помады Matson
Винтажная пудреница
Винтажные духи
Румяна, выпавшие из сумочки, которую я купила на барахолке
Нашла коллекцию парфюмерных флаконов моей бабушки… они потрясающие
Прекрасная прессованная пудра Max Factor, один из моих самых ценных антикварных предметов
Старая пудреница
Сегодня нашла в комиссионке винтажную карусель для помад
Серебряный футляр для помады 1930-х годов
Аромат Caresse d’Amour 1920 года от Мюри, известного французского парфюмера начала 20-го века
Компактная косметичка в стиле ар-деко 20–30-х годов
Медальон с твёрдыми духами в Shisedo «Zen» 1964 г.
Винтажный тюбик губной помады Revlon
Он был найден вместе с несколькими другими предметами 1940-х годов в руинах полуразрушенного викторианского дома в лесу.
Распылитель духов из 60-х годов
Моя мама нашла эту пудреницу Enamel Vintage
Флакон духов 1920-х годов
Винтажная подставка для губной помады Matson
Винтажная пудреница
Винтажные духи
Румяна, выпавшие из сумочки, которую я купила на барахолке
Нашла коллекцию парфюмерных флаконов моей бабушки… они потрясающие
Прекрасная прессованная пудра Max Factor, один из моих самых ценных антикварных предметов
По материалам: триникси