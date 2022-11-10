. Винтажные косметические раритеты из прошлого (16 фото)
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Винтажные косметические раритеты из прошлого (16 фото)

Старая пудреницаВо все времена (даже самые давние) женщины пользовались косметикой. А желание хорошо выглядеть и быть красивее сопутствует человечеству многие века. И стоит отметить, что в прошлом разнообразные косметические футляры выглядели куда привлекательней, чем сегодня. В этих старых пудреницах и флаконах духов есть какая-то магия. Будто бы раньше ими пользовались принцессы и баронессы. Давайте поглядим на эти раритеты.

Старая пудреница


Сегодня нашла в комиссионке винтажную карусель для помад

Сегодня нашла в комиссионке винтажную карусель для помад
Серебряный футляр для помады 1930-х годов

Серебряный футляр для помады 1930-х годов
Аромат Caresse d’Amour 1920 года от Мюри, известного французского парфюмера начала 20-го века

Аромат Caresse d’Amour 1920 года от Мюри, известного французского парфюмера начала 20-го века
Компактная косметичка в стиле ар-деко 20–30-х годов

Компактная косметичка в стиле ар-деко 20–30-х годов
Медальон с твёрдыми духами в Shisedo «Zen» 1964 г.

Медальон с твёрдыми духами в Shisedo «Zen» 1964 г.
Винтажный тюбик губной помады Revlon

Винтажный тюбик губной помады Revlon
Он был найден вместе с несколькими другими предметами 1940-х годов в руинах полуразрушенного викторианского дома в лесу.

Распылитель духов из 60-х годов

Распылитель духов из 60-х годов
Моя мама нашла эту пудреницу Enamel Vintage

Моя мама нашла эту пудреницу Enamel Vintage
Флакон духов 1920-х годов

Флакон духов 1920-х годов
Винтажная подставка для губной помады Matson

Винтажная подставка для губной помады Matson
Винтажная пудреница

Винтажная пудреница
Винтажные духи

Винтажные духи
Румяна, выпавшие из сумочки, которую я купила на барахолке

Румяна, выпавшие из сумочки, которую я купила на барахолке
Нашла коллекцию парфюмерных флаконов моей бабушки… они потрясающие

Нашла коллекцию парфюмерных флаконов моей бабушки… они потрясающие
Прекрасная прессованная пудра Max Factor, один из моих самых ценных антикварных предметов

Прекрасная прессованная пудра Max Factor, один из моих самых ценных антикварных предметов
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По материалам: триникси

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Винтажные косметические раритеты из прошлого (16 фото)
Винтажные косметические раритеты из прошлого (16 фото)
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