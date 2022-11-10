. Владимир Путин решил дать лишние деньги детям

Президент РФ Владимир Путин издал новый указ о пособии для детей до семнадцати лет. На совещании, посвященном социально-экономическим вопросам, президент России Владимир Путин объявил о запуске единого пособия для детей до 17 лет. Нововведение начнет действовать с 1 января 2023 года. Данную выплату семьи с детьми будут получать ежемесячно. «Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок. При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Размер пособия я уже озвучил. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей», — отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков.На эти средства могут претендовать семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на каждого человека (у каждого региона РФ свой прожиточный минимум, — прим. ред). Данное пособие назвали универсальным, так как оно объединит в себе семь мер поддержки, выплачиваемых женщине с момента беременности до достижения ребенком 17-летнего возраста. «Прошу отладить здесь все организационные вопросы, механизмы начисления и выплат пособия. Нужно отследить это и сделать так, чтобы все работало как положено. Внимательно отслеживать, как это решение будет реализовываться на практике», сказал Владимир Путин. Согласно данным ведомства, нововведение коснется более 10 миллионов детей по всей России. Из бюджета на эти нужды в 2023 году будет выделено порядка 1,6 триллиона рублей.