. Вместе с Гариком Харламовым из Камеди Клуб уходят все резиденты

Недавно артист Гарик Харламов заявил о своем уходе из комедийного шоу, и его решили поддержать коллеги и дать дорогу молодым. Шумиха вокруг внезапного ухода Гарика Харламова из проекта Comedy Club не утихает. Артист толком не объяснил причину своего увольнения, но заверил, что расстался с телеканалом ТНТ без скандалов. Однако поклонники не могут смириться с отсутствием юмориста в шоу и подозревают, что 30-летний Андрей Бебуришвили его подсидел. Как оказалось, не согласны с решением Гарика и его коллеги – Павел Воля, Тимур Батрутдинов и другие резиденты Comedy Club. Они записали видеообращение — не то шуточное, не то серьезное — и объявили, что не будут выступать в проекте без Харламова.«Несколько дней назад мой друг выложил пост о том, что пора бы в «Камеди» дать дорогу молодым. Ты знаешь, Гарик, мы с тобой столько лет ведем «Камеди», ты мой друг, я без тебя тоже не буду вести «Камеди», — выдвинул свой ультиматум супруг Ляйсан Утяшевой. Отреагировал Воля и на недавнее предложение КВНщика Дениса Дорохова заменить его в паре с Бебуришвили. Павел заявил, что не против подобной рокировки, и показал, как это будет выглядеть. Он составил коллаж из собственных фото с лицом игрока команды КВН «Сборная Камызякского края». К слову, пока в Comedy Club кипят нешуточные страсти, Харламов покинул Россию и улетел отдыхать. Юморист вышел на связь с подписчиками своего Telegram-канала и рассказал, что находится на побережье Черного моря в санатории, где примеряет на себя жизнь пенсионера. «Друзья, всем, кто переживал, где я, скажу — в санатории. Как говорится, первая неделя на пенсии. Сейчас пойду на процедуры. Так что все хорошо!», — отчитался 41-летний артист.