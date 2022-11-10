. Вывоз украинского зерна в Европу назвали лицемерием

Вадим Карасев

Глава МИД ДР Конго назвал лицемерием вывоз украинского зерна в Европу вместо Африки

Доставка украинского зерна в Европу, а не в Африку, является лицемерием, заявил министр иностранных дел Демократической Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы узнали, что большая часть судов, которые перевозят украинскую пшеницу, направляются в порты Европы, а не в порты стран, где, как говорили, случится катастрофа... В нашем мире много лицемерия», — сказал дипломат.

Гакоссо назвал пропагандой заявления о жизненной необходимости украинского зерна для африканцев и призвал не драматизировать проблемы Африки. Глава МИД отметил, что в целом поддерживает зерновую сделку.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска.