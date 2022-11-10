. Закажите дизайн-проект для своей квартиры

Вадим Карасев

Дизайн квартиры важен как для тех, кто собирается приобрести жильё в новостройке, так и для тех, кто хочет провести ремонт в старом жилье. От того, как расположена мебель и сочетаются оттенки в интерьере, значительно зависит атмосфера жилища - удачные сочетания и приёмы должны создавать домашний уют.

По ссылке https://design-dali.ru/services/dizayn-interera/kvartiry/ можно заказать дизайн интерьера квартиры или просто посмотреть, какой подход использует компания в своей работе. В этой статье расскажем, почему без такого проекта нежелательно обходиться и как его заказать.

Почему стоит заказать дизайн-проект

Приобретая жильё в новостройке на этапе работы над зданием, затем надо будет с нуля создавать обстановку квартиры - приобретать для неё обои, другие отделочные материалы, мебель, электронику. Это достаточно сложно, особенно - если вы приходите в магазин без идеи, что именно покупать.

Дизайн проект интерьера квартиры в этом очень поможет: специалист по дизайну предоставит вам несколько вариантов применения материалов, расположения предметов мебели. Учитывается каждый нюанс - количество комнат, расположение окон и дверей, высота потолка, площадь квартиры.

Вас сориентируют, какие товары (и, возможно, стройматериалы) нужны будут для воплощения этого проекта. Предоставляется и визуализация - так вы получите максимально чёткое представление о том, как будет выглядеть ваше жильё, если вы последуете совету специалиста.

Вот преимущества сотрудничества с дизайнерскими агентствами:

вам предоставят актуальный и современный дизайн интерьера квартиры, который будет наиболее подходящим под её планировку;

он подчеркнёт все выгодные стороны и скроет недостатки помещения;

для вас подберут качественные материалы;

часто агентства предлагают выгодные условия оплаты за проектирование дизайна интерьера квартиры.

Покупка необходимых материалов после такой работы займёт меньше времени - ведь вы уже будете точно знать, что вам требуется.

Как его заказать

Обратитесь в агентство с хорошей репутацией среди клиентов. Ознакомьтесь с его портфолио - на сайте должны быть фотографии как минимум нескольких работ.

Чтобы заказать проект, отправьте заявку на сайте или обратитесь по контактным данным, которые на нём указаны. Обычно указывается контактный номер или электронная почта менеджера дизайн-агентства.