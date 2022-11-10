. Зеленский ввел санкции против российского журналиста

Вадим Карасев

Глава Украины Зеленский подписал указ о введении санкций против журналиста Олега КашинаСюжетСанкции против России:

Власти Украины ввели санкции против российского журналиста Олега Кашина (внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что санкции предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз и лишение государственных наград Украины. Санкции будут действовать пять лет.

По какой причине Кашин попал в санкционный список, не уточняется. Вместе с российским журналистом в перечень внесли почти четыре тысячи физических лиц и компаний.

В начале июня Минюст России признал Кашина СМИ-иноагентом. Кроме него, в список попали журналисты Алексей Пивоваров и Михаил Соколов, художница и активистка Юлия Цветкова, правозащитница Ирина Данилович и политолог Николай Петров.