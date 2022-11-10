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Женщина ушла с вечеринки из-за поступка мужа

Женщина ушла с вечеринки из-за поступка мужаЖенщина ушла с вечеринки из-за того, что муж посмеялся над ее фигурой в платье

Пользовательница Reddit с ником MandyTate35246 рассказала на портале, что ушла с вечеринки в честь дня рождения мужа после того, как он посмеялся над ее фигурой. Поступок женщины огорчил ее супруга, однако в комментариях многие юзеры поддержали ее.

По словам героини истории, недавно она закончила курс лечения. Из-за болезни, а также из-за лекарств она набрала вес. «Ничего из моей старой одежды не налезало на меня», — призналась женщина и добавила, что ей пришлось купить новые вещи. Однако супруг рассказчицы попросил ее надеть на вечеринку в честь своего дня рождения одно из старых платьев, которое ему нравилось. Она согласилась, хотя и испытывала дискомфорт по поводу этой перспективы.

«Он был в ресторане со своей семьей и друзьями, когда я зашла туда со своей сестрой. Как только он увидел меня, он разразился смехом... Он указал на мое платье и стал истерично хохотать, говоря при этом: "Боже мой"», — описала авторша реакцию мужа на ее внешний вид. По словам женщины, другие присутствовавшие с ним гости также начали смеяться. Героиня истории немедленно покинула ресторан и отправилась домой.

Супруг рассказчицы после ее ухода несколько раз звонил ей. Когда он вернулся домой, то обвинил партнершу в чрезмерной ранимости. Мужчина объяснил свой смех «естественной реакцией» и аргументировал, что давно не видел жену в старом платье. «Он сказал, что я погорячилась и устроила скандал из ничего. Он также сказал, что я испортила его день рождения, и призвал меня пойти к психотерапевту», — отметила женщина. Вместе с тем в комментариях она добавила, что ее супруг любит подшучивать и смеяться над окружающими.

«"Ты просто чересчур ранимый" — постоянный прием, который обидчики используют, когда их призывают к ответу за их поступки», — вступился за авторшу один из комментаторов. Большинство пользователей также выразили уверенность в том, что супруг женщины повел себя неприемлемо. Помимо того, они посоветовали ей задуматься о расставании с мужчиной.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что отказалась от свадьбы после одного заявления ее сестры. Девушка призналась, что из-за произошедшего семья ополчилась на нее.

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По материалам: lenta.ru

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