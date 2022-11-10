. Знаки зодиака, по мнению Вольфа Мессинга, отличающиеся необычными способностями

Великий предсказатель Вольф Мессинг считается одной из самых загадочных личностей в истории ХХ века. До сих пор ведутся споры о том, кем был этот человек — пророком или шарлатаном. Но то, что его предсказания часто сбывались, этого нельзя отрицать. Его увлечение астрологией было недолгим, но за период ее познания он выделил три знака зодиака, которых считал особенными.

Овен





По мнению Вольфа Мессинга, в Овнах заложен огромный потенциал творчества и созидания. Благодаря своей мощной энергетике, представители этого знака зодиака являются на редкость целеустремленными людьми, они способны добиваться поставленных перед собой задач.

Овны энергичны, решительны, амбициозны — этого достаточно для того, чтобы уверенно идти к своей цели, просто сметая все возникающие на пути препятствия. Они очень трудолюбивы, требовательны к себе и к другим, и всегда твердо знают, чего хотят от жизни.

Мессинг считал, что причиной их успеха является невероятное упорство — они не позволяют себе сомневаться в достижении цели. Даже если Овен оступается, он тут же поднимается, чтобы с еще большим напором продолжать свой путь.

Весы





Представителей знака Весы Мессинг считал самыми противоречивыми личностями, в которых невероятным образом уживаются эгоизм и доброта к людям. По его мнению, среди рожденных под этим знаком часто встречаются талантливые руководители, способные управлять большим коллективом.

Весы обладают хорошо развитой интуицией и могут найти подход к любому человеку. Это же качество делает из них прекрасных манипуляторов, способных обвести вокруг пальца любого и добиться поставленных задач. Но при этом они всегда чувствуют рамки дозволенного и стараются за них не выходить.

Мессинг отмечал, что люди этого знака могут развивать свои способности в эзотерике. Им не надо прилагать много усилий, чтобы научиться предсказывать будущее и добиваться в этом поразительных результатов.

Водолей





Вольф Мессинг с уважением относился к Водолеям, которых считал очень многогранными и в то же время загадочными людьми, способными видеть и чувствовать то, что другим не дано. Именно это делает их необычайно одаренными.

Мессинг говорил, что представители этого знака живут в своем, обособленном мире и видят окружающий мир по-другому, более тонко и проницательно. У них позитивная энергетика, они общительные, коммуникабельные и бесконфликтные, легко находят общий язык в любом коллективе.

Но при этом больше всего на свете Водолеи ценят свободу и независимость, поэтому их таланты могут развиться только там, где уважают их потребности и где они эту свободу получают.