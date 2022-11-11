15 фотографий ярких людей, которые сильно выделяются из толпы своим незаурядным стилем и подбором одежды
«Жизнь одна и её надо прожить ярко» — именно таким девизом, кажется, руководствуются герои нашей сегодняшней подборки. Потому что для этих людей не существует никаких рамок, как положено выходить в свет или приодеться на какое-то торжество, чтобы другие не ахали и охали при одном их виде. В этом посте мы собрали для вас 15 ярких и забавных примеров, которые покажут, что суперсила оставаться невидимкой где угодно дана далеко не всем.
Сегодня я приехал на динозавре на свадьбу своего брата
Главное — делать вид, что всё в порядке и вас ничего не смущает
Хмм, кого-то он напоминает…
Затерявшийся пирожочек в метро
Угадаете, кто выиграл конкурс костюмов на Хэллоуин?
Маскировка на высочайшем уровне
Этот парень из Ямайки выиграл в лотерее 1,5 миллиона долларов и пришёл забирать свой выигрыш в маске Призрачного лица, главного героя серии фильмов ужасов «Крик». «Зачем?» — спросите вы. А мы вам ответим. Он просто не хотел, чтобы его родственники узнали о его баснословной удачи и деньгах, которые теперь по праву принадлежат ему.
Клоуны повсюду
Отец неправильно понял своего сына, когда тот сказал, что в школе будет проходить костюмированный парад
С днём рождения, милая принцесса!
Обычный день в одном из городков Австрии…
Этот парень в розовом всех научит делать яркие снимки в школьный фотоальбом
Просто за хлебом вышла
Этот прикид целиком сделан из ключей-колец от жестяных банок
Отличный вариант, как можно вторично использовать материал и сделать свой вклад в сохранение окружающей среды. А здесь вы можете посмотреть на другие поразительные кадры, которые покажут, на что идут некоторые люди, чтобы помочь исправить сложившуюся экологическую ситуацию в мире.
Соник? Лиза Симпсон? Кто ты?
Столь выделяющийся образ придают силиконовые накладки, которые были использованы героем выше.
Художник среди своих коллег
Такаси Мураками — современный японский художник, чьи работы такие же пёстрые и запоминающиеся, как и сам их автор.