. 15 фотографий ярких людей, которые сильно выделяются из толпы своим незаурядным стилем и подбором одежды
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15 фотографий ярких людей, которые сильно выделяются из толпы своим незаурядным стилем и подбором одежды

15 фотографий ярких людей, которые сильно выделяются из толпы своим незаурядным стилем и подбором одежды

«Жизнь одна и её надо прожить ярко» — именно таким девизом, кажется, руководствуются герои нашей сегодняшней подборки. Потому что для этих людей не существует никаких рамок, как положено выходить в свет или приодеться на какое-то торжество, чтобы другие не ахали и охали при одном их виде. В этом посте мы собрали для вас 15 ярких и забавных примеров, которые покажут, что суперсила оставаться невидимкой где угодно дана далеко не всем.

Сегодня я приехал на динозавре на свадьбу своего брата

justanotherTIM

Главное — делать вид, что всё в порядке и вас ничего не смущает

S0mecallme

Хмм, кого-то он напоминает…

seven_critical_blows

Затерявшийся пирожочек в метро

No-Ad7595

Угадаете, кто выиграл конкурс костюмов на Хэллоуин?

1PeePeeTouch

Маскировка на высочайшем уровне

No_Tradition_5834

Этот парень из Ямайки выиграл в лотерее 1,5 миллиона долларов и пришёл забирать свой выигрыш в маске Призрачного лица, главного героя серии фильмов ужасов «Крик». «Зачем?» — спросите вы. А мы вам ответим. Он просто не хотел, чтобы его родственники узнали о его баснословной удачи и деньгах, которые теперь по праву принадлежат ему.

Клоуны повсюду

Dartser

Отец неправильно понял своего сына, когда тот сказал, что в школе будет проходить костюмированный парад

MrNoodleIncident

С днём рождения, милая принцесса!

seven_critical_blows

Обычный день в одном из городков Австрии…

Dinkiwinki_47

Этот парень в розовом всех научит делать яркие снимки в школьный фотоальбом

Novke1337

Просто за хлебом вышла

moldibread

Этот прикид целиком сделан из ключей-колец от жестяных банок

MexPrime

Отличный вариант, как можно вторично использовать материал и сделать свой вклад в сохранение окружающей среды. А здесь вы можете посмотреть на другие поразительные кадры, которые покажут, на что идут некоторые люди, чтобы помочь исправить сложившуюся экологическую ситуацию в мире.

Соник? Лиза Симпсон? Кто ты?

Carlostart_

Столь выделяющийся образ придают силиконовые накладки, которые были использованы героем выше.

Художник среди своих коллег

YoruNiKakeru

Такаси Мураками — современный японский художник, чьи работы такие же пёстрые и запоминающиеся, как и сам их автор.

# Интересное
По материалам: twizz

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