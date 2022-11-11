. 16 человек, которые благодаря своей безумной креативности смогли повторить известные картины точь-в-точь
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16 человек, которые благодаря своей безумной креативности смогли повторить известные картины точь-в-точь

16 человек, которые благодаря своей безумной креативности смогли повторить известные картины точь-в-точь

Желание человека прикоснуться к прекрасному закономерно. Искусство способно достучаться даже до самых сдержанных людей и откровенных критиков всех и вся. Особое место в нашей жизни занимает живопись. Некоторые картины настолько впечатляющие, что вдохновляют людей буквально воспроизводить их, но не при помощи кистей и палитры.

Паблик «Сошедшие с холста» — место, где собраны ценители живописи, решившие скопировать известные образы с картин классиков. Некоторые аматорские косплеи настолько удивительны, что от них просто невозможно оторвать взгляда.

Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой, Винсент Ван Гог

Наталья Алексеева

«Любительница абсента», Пабло Пикассо

Маргарита Сафарова

«Портрет Анны Клевской», Гольбейн Ганс

София Носкова

Для этого косплея девушка сшила костюм самостоятельно. Вы только присмотритесь к деталям. Была проделана невероятно трудная и кропотливая работа.

«Мужской портрет», Франчабиджо Франческо

София Носкова

Ещё никогда не было так сложно отличить оригинал от копии.

«Неизвестная», Иван Крамской

Полина Федосеева

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вармеер

Андрей Володин

«Тщеславие», Фрэнк Кадоган Коупер

Елена Колошва

«Джоконда», Леонардо да Винчи

Марта Еронакова

«Лицо женщины на полосатом фоне», Пабло Пикассо

Анастасия Рзакулиева

«Поцелуй», Густав Климт

Владлена Салимова

«Американская готика», Грант Вуд

Аня Редёга

«Алёнушка», Виктор Васнецов

Яна Попова

«Автопортрет в бархатном платье», Фрида Кало

Таня Глубоковских

«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

Юлия Ляшенко

«Офелия», Джон Милле

Марина Амурская

«Испанская красавица», Джон Бэгнолд Бёрджесс

Катя Антонова

Другие ремейки на картины можно посмотреть, перейдя в саму группу. Тут можно не только развлечься, но и прокачать свои знания в живописи.

Бонус: «Белый кот», Пьер Боннар

Дмитрий Попов

Некоторые животные тоже в какой-то мере желают прикоснуться к прекрасному. У этого котика получилась замечательная пародия.

Здесь вы можете посмотреть, как выглядят самые дорогостоящие картины, которые когда-либо были выставлены на продажу.

# Интересное
По материалам: twizz

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