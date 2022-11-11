. 16 человек, которые благодаря своей безумной креативности смогли повторить известные картины точь-в-точь

Желание человека прикоснуться к прекрасному закономерно. Искусство способно достучаться даже до самых сдержанных людей и откровенных критиков всех и вся. Особое место в нашей жизни занимает живопись. Некоторые картины настолько впечатляющие, что вдохновляют людей буквально воспроизводить их, но не при помощи кистей и палитры.

Паблик «Сошедшие с холста» — место, где собраны ценители живописи, решившие скопировать известные образы с картин классиков. Некоторые аматорские косплеи настолько удивительны, что от них просто невозможно оторвать взгляда.

Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой, Винсент Ван Гог

«Любительница абсента», Пабло Пикассо

«Портрет Анны Клевской», Гольбейн Ганс

Наталья АлексееваМаргарита СафароваСофия Носкова

Для этого косплея девушка сшила костюм самостоятельно. Вы только присмотритесь к деталям. Была проделана невероятно трудная и кропотливая работа.

«Мужской портрет», Франчабиджо Франческо

София Носкова

Ещё никогда не было так сложно отличить оригинал от копии.

«Неизвестная», Иван Крамской

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вармеер

«Тщеславие», Фрэнк Кадоган Коупер

«Джоконда», Леонардо да Винчи

«Лицо женщины на полосатом фоне», Пабло Пикассо

«Поцелуй», Густав Климт

«Американская готика», Грант Вуд

«Алёнушка», Виктор Васнецов

«Автопортрет в бархатном платье», Фрида Кало

«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

«Офелия», Джон Милле

«Испанская красавица», Джон Бэгнолд Бёрджесс

Полина ФедосееваАндрей ВолодинЕлена КолошваМарта ЕронаковаАнастасия РзакулиеваВладлена СалимоваАня РедёгаЯна ПоповаТаня ГлубоковскихЮлия ЛяшенкоМарина АмурскаяКатя Антонова

Другие ремейки на картины можно посмотреть, перейдя в саму группу. Тут можно не только развлечься, но и прокачать свои знания в живописи.

Бонус: «Белый кот», Пьер Боннар

Дмитрий Попов

Некоторые животные тоже в какой-то мере желают прикоснуться к прекрасному. У этого котика получилась замечательная пародия.

Здесь вы можете посмотреть, как выглядят самые дорогостоящие картины, которые когда-либо были выставлены на продажу.