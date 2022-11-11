. 16 юмористических комиксов о богах, которые не реже людей попадают в различные курьёзные ситуации

Думаете, боги живут особенной жизнью и им чуждо всё человеческое? Авторы, ведущие страничку с названием Goofy Gods Comics, так не считают. Напротив, они уверены, что во многом они всё-таки похожи на нас.

Двое друзей решили рисовать комиксы о божественном мире, в котором боги отрываются на всю катушку, а также попадают в различные нелепые и смешные ситуации. Яркие и содержательные иллюстрации быстро набрали популярности в сети. И это совсем неудивительно, ведь художникам удалось раскрыть старых героев с новой стороны. Предлагаем вам взглянуть на несколько их работ. Тут вас ждут великолепный Зевс, Посейдон, Аид и многие другие.

Щит, способный заблокировать любую атаку

Сочная жертва

Goofy Gods ComicsGoofy Gods Comics

Авторами «божественных комиксов» являются два лучших друга. Однажды они решили запустить совместный комикс-проект и стали подбирать подходящую тематику будущих иллюстраций. Решено было остановиться на мифологии, так как оба друга в буквальном смысле фанатеют от неё.

Вот так сюрприз!

В таком деле нужен только специалист

Тяжела работа Гелиоса

Кто принимает эстафету следующим?

Кракен-домосед

Goofy Gods ComicsGoofy Gods ComicsGoofy Gods ComicsGoofy Gods ComicsGoofy Gods Comics

В своих работах художники используют не только оригинальные мифологические сюжеты. Они не стесняются смешивать персонажей фильмов, знаменитостей и даже мультгероев.

Клиент всегда прав

Упс!

Посейдон плохого не посоветует

Но об этом никто не предупреждал!

Теперь знает

Не смог устоять перед соблазном

Творение Гефеста

Goofy Gods ComicsGoofy Gods ComicsGoofy Gods ComicsGoofy Gods ComicsGoofy Gods ComicsGoofy Gods ComicsGoofy Gods Comics

Оригиналами комиксов можно насладиться на личной страничке художников. Новинки выходят тут приблизительно раз в неделю.

Искренне сказанный комплимент растопит сердце каждого

Goofy Gods Comics

Русскоязычный перевод «божественных» комиксов появился благодаря стараниям этих ребят. У них получилось круто передать смысл и при этом не исказить оригинальные идеи авторов.

Где бы ещё Муфаса встретился с Зевсом?

Goofy Gods Comics

Здесь вас ждёт ещё одна порция юмористических комиксов от художницы, которая обожает смеяться над жизнью и различными неурядицами, идущими с ней в комплекте.