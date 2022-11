. 2 игры из Game Pass номинированы на «Игру года» от Golden Joystick Awards в этом году

Вадим Карасев





Ежегодно авторитетный портал GamesRadar+ проводит голосование в рамках Golden Joystick Awards среди игроков в номинации «Игра года». Голосование этого года стартовало несколько дней назад, и оно завершается уже в эту субботу (12 ноября), поэтому желающим проголосовать стоит поспешить (это можно сделать здесь).

В этом году ни один проект Xbox Game Studios не попал в список номинантов для голосования. Но в список попали 2 игры из Game Pass — это Return to Monkey Island, проект на этой неделе стал частью подписки Microsoft, и Immortality.

Других игр из Game Pass в номинации «Игра года» Golden Joystick Awards нет. Так выглядит полный список номинантов:

Elden RingGran Turismo 7Horizon Forbidden WestImmortalityMario + Rabbids Sparks of HopeGod of War RagnarokReturn to Monkey IslandTeardownXenoblade Chronicles 3Bayonetta 3Call of Duty: Modern Warfare IINeon White

Стоит сказать, что номинировали проекты, которые вышли в релиз до 4 ноября 2022 года. Однако игра God of War Ragnarok вышла только на этой неделе, 9 ноября, но для нее сделали исключение.