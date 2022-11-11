. 75-летняя мама Владимира Преснякова поделилась секретом сохранения красоты и молодости
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75-летняя мама Владимира Преснякова поделилась секретом сохранения красоты и молодости

75-летняя мама Владимира Преснякова поделилась секретом сохранения красоты и молодости
Мама Владимира Преснякова, Елена считает, что все зависит от характера. Заслуженная артистка России, вокалистка вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Елена Преснякова восхищает поклонников своим внешним видом. Она призналась журналистам, что ее биологический возраст не соответствует реальному. Певица по-прежнему легко садится на шпагат, «скачет» по сцене и всегда активно проводит время, заряжая оптимизмом окружающих. «Здесь особых секретов нет. Я не могу пожаловаться на нехватку энергии. Я до сих пор на сцене и прыгаю, и на шпагат могу сесть, можно сказать, шебутная я. Утром встаю, бегу на кухню, одновременно включаю кран, плиту. Потом Петрович кричит: «Лен, что ты там делаешь? Плита уже вся красная». А мне хочется успеть везде и одновременно. Что касается моего возраста, то как-то в медцентре мне делали тест, который показал, что мой биологический возраст — 52 года», — рассказала артистка в интервью «Вечерней Москве».
«А если серьезно, то все дело в характере: что бы ни было, стараюсь радоваться жизни, настраиваю себя и окружающих только на позитив и верю в то, что все будет хорошо», — отметила знаменитость. Напомним, что Владимир и Елена Пресняковы вырастили единственного сына. Он пошел по их стопам и стал популярным исполнителем. Певец подарил родителям троих внуков. Старший наследник Владимира Преснякова-младшего родился в 1991 году от союза с певицей Кристиной Орбакайте. Никита в 2017 году женился на модели Алене Красновой. В 2005 году музыкант познакомился с Натальей Подольской, а через пять лет пара официально оформила отношения. В 2015 году артистка впервые стала мамой. Певица подарила любимому супругу мальчика Артемия. А 22 октября 2020 года у знаменитой пары родился еще один сын. Его назвали Иваном.
# Шоу-бизнес Пресняков Владимир
По материалам: z-aya

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