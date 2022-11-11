. Александр Васильев восхищен внешностью Дианы Пожарской

Историк моды Александр Васильев оценил внешность Дианы Пожарской. Ведущий телепрограммы «Модный приговор» высказался о редком выходе в свет звездных супругов. Александр проанализировал образы Дианы и Ивана на премьере совместного фильма «Чемпион мира». Звезда ленты «Отель «Белград»» появилась перед публикой в розовом твидовом костюме, состоящем из жакета и юбки. Диана сочетала его с черной водолазкой и плотными колготками. Актриса выбрала ботильоны молочного оттенка. Молодая мать сделала гладкую прическу и нанесла легкий макияж с акцентом на алую помаду. Модный критик высоко оценил аутфит Пожарской. «На этом фото внук Олега Янковского Иван со своей миловидной женой, актрисой Дианой Пожарской. У нее эффектный наряд», — отметил Васильев.Историк моды также подробно проанализировал образ мужа Пожарской. Александр отметил поразительное сходство Ивана со знаменитым дедом, Олегом Янковским. «У него классический костюм-тройка с жилеткой, который хорошо на нем сидит. Стильный парень, весь в знаменитого деда. Прическа хипстера, я бы назвал этот образ «молодой человек с Патриков»», — отметил эксперт. Критик моды также признался, что хорошо знаком с парой в обычной жизни. Звезде Первого канала нравятся легкие характеры актеров. «На самом деле Иван – мой сосед, я не раз встречал его в нашем районе. Он так же, как и я, живет на Фрунзенской набережной. Мы непременно здороваемся, общаемся. Он приятный и симпатичный человек», — цитирует издание «7 дней» Васильева.