. Александр Васильев восхищен внешностью Дианы Пожарской
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Васильев восхищен внешностью Дианы Пожарской

Александр Васильев восхищен внешностью Дианы Пожарской
Историк моды Александр Васильев оценил внешность Дианы Пожарской. Ведущий телепрограммы «Модный приговор» высказался о редком выходе в свет звездных супругов. Александр проанализировал образы Дианы и Ивана на премьере совместного фильма «Чемпион мира». Звезда ленты «Отель «Белград»» появилась перед публикой в розовом твидовом костюме, состоящем из жакета и юбки. Диана сочетала его с черной водолазкой и плотными колготками. Актриса выбрала ботильоны молочного оттенка. Молодая мать сделала гладкую прическу и нанесла легкий макияж с акцентом на алую помаду. Модный критик высоко оценил аутфит Пожарской. «На этом фото внук Олега Янковского Иван со своей миловидной женой, актрисой Дианой Пожарской. У нее эффектный наряд», — отметил Васильев.
Историк моды также подробно проанализировал образ мужа Пожарской. Александр отметил поразительное сходство Ивана со знаменитым дедом, Олегом Янковским. «У него классический костюм-тройка с жилеткой, который хорошо на нем сидит. Стильный парень, весь в знаменитого деда. Прическа хипстера, я бы назвал этот образ «молодой человек с Патриков»», — отметил эксперт. Критик моды также признался, что хорошо знаком с парой в обычной жизни. Звезде Первого канала нравятся легкие характеры актеров. «На самом деле Иван – мой сосед, я не раз встречал его в нашем районе. Он так же, как и я, живет на Фрунзенской набережной. Мы непременно здороваемся, общаемся. Он приятный и симпатичный человек», — цитирует издание «7 дней» Васильева.
# Шоу-бизнес Васильев Александр
По материалам: z-aya

Последние новости

Политолог Гераскин объяснил, почему российская молодежь поддерживает СВО
Политолог Гераскин объяснил, почему российская молодежь поддерживает
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по вопросу Украины
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по
Чтобы не делать пластику: что такое «мьюинг», как он подтягивает овал лица и убирает брыли
Чтобы не делать пластику: что такое «мьюинг», как он подтягивает овал
Командир «Ахмата» пригрозил приехать в Польшу на танке в ответ на санкции
Командир «Ахмата» пригрозил приехать в Польшу на танке в ответ на
Сильвестр Сталлоне рассказал о борьбе Брюса Уиллиса с афазией
Сильвестр Сталлоне рассказал о борьбе Брюса Уиллиса с афазией
Саша Савельева поделилась домашним фото трехлетнего сына Кирилла Сафонова
Саша Савельева поделилась домашним фото трехлетнего сына Кирилла
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
Кристине Асмус посоветовали вернуться к Гарику Харламову
Кристине Асмус посоветовали вернуться к Гарику Харламову
75-летняя мама Владимира Преснякова поделилась секретом сохранения красоты и молодости
75-летняя мама Владимира Преснякова поделилась секретом сохранения
Александр Васильев восхищен внешностью Дианы Пожарской
Александр Васильев восхищен внешностью Дианы Пожарской
Анонсировали киберпанк-рогалик ArcRunner для приставок Xbox
Анонсировали киберпанк-рогалик ArcRunner для приставок Xbox
Выпускницы сестринских курсов ЕР начали помогать раненым военнослужащим
Выпускницы сестринских курсов ЕР начали помогать раненым

Топ на сегодня

"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года
Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
Центр "Наследие" направил более 11 тонн гуманитарной помощи военному училищу в Донецк
Центр "Наследие" направил более 11 тонн гуманитарной помощи
Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти
Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти

Еще по теме

Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»
Александр Васильев восхитился фигурой Валерии
Александр Васильев рассказал о своей эмиграции
Александр Васильев высказался о будущем тренде моды