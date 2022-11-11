. Алексей Панин призывает звезд идти в окопы

Скандальный актер Алексей Панин не может забыть Россию. В Испании артист не может забыть про Россию и соотечественников. Алексей Панин хоть и эмигрировал в Испанию, не способен хранить молчание про Россию и соотечественников. Он то и дело выступает в Сети с гневными комментариями в сторону родины.На сей раз его видеообращение в соцсетях было посвящено Родиону Газманову, Тимати и Эдгарду Запашному. Панин считает, что артисты должны от слов перейти к делу и мобилизоваться вместе с призывниками, которых они активно поддерживают. «Чего вы ждете? Когда вы собираетесь идти в окопы?» — заявил Панин. Он также сказал, что знаменитости считают всех, кто уехал, предателями, но он никого не предавал.