. Алексей Панин призывает звезд идти в окопы
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Алексей Панин призывает звезд идти в окопы

Алексей Панин призывает звезд идти в окопы
Скандальный актер Алексей Панин не может забыть Россию. В Испании артист не может забыть про Россию и соотечественников. Алексей Панин хоть и эмигрировал в Испанию, не способен хранить молчание про Россию и соотечественников. Он то и дело выступает в Сети с гневными комментариями в сторону родины.
На сей раз его видеообращение в соцсетях было посвящено Родиону Газманову, Тимати и Эдгарду Запашному. Панин считает, что артисты должны от слов перейти к делу и мобилизоваться вместе с призывниками, которых они активно поддерживают. «Чего вы ждете? Когда вы собираетесь идти в окопы?» — заявил Панин. Он также сказал, что знаменитости считают всех, кто уехал, предателями, но он никого не предавал.
# Шоу-бизнес Панин Алексей
По материалам: z-aya

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