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Алла Пугачева - «мерзавка, считающая, что она хороший человек», заявил Соловьев

Алла Пугачева - «мерзавка, считающая, что она хороший человек», заявил Соловьев
Певица Алла Пугачева позволила себе громкие высказывания в адрес россиян. Алла Пугачева и Максим Галкин* в числе первых сбежали из страны весной. За ними последовали и другие знаменитости: Рената Литвинова, Земфира, из-за границы неоднократны слышались осуждения Андрея Макаревича*, Бориса Гребенщикова. Уехавшие решили, что они — носители единственной точки зрения, потому и позволяли себе многое. Журналист Владимир Соловьев не спустил с рук уехавшим их поступков и слов. Он считает, что они — олицетворение зла, с которым сегодня борется добро. Их поражение еще впереди.
«Вы посмотрите, сколько вокруг нас мерзавцев, у которых все хорошо! Мало того, эти мерзавцы считают, что они хорошие люди, а все остальные — плохие люди, которые им завидуют», — негодует Соловьев в «прямом эфире» в Интернете . — «Сейчас показывают этих страстно довольных собой Пугачеву, Галкина*. Вы видите там хотя бы тень сомнения? Видите переживания, которые когда-то были кумирами россиян: у Земфиры, Ренаты Литвиновой, БГ? Да у них вообще никакого стыда нет». В частности, Пугачева и Галкин* обосновались в Израиле, где Примадонна с двойняшками обзавелась новыми паспортами. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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