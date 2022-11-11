. Алла Пугачева переобуется и вернется в Россию, заявил Джигурда

Джигурда высказался о певице Алле Пугачевой и ее муже. С момента начала СВО поклонники следят за действиями Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которые спешно покинули Россию. Многие поклонники не простили им такой поступок. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Никита Джигурда давно знает Максима Галкина и Аллу Пугачеву, которые без энтузиазма восприняли начало спецоперации на Украине. Юморист уже с февраля не появлялся в России и, похоже, не приедет еще долго, так как Минюст признал его иноагентом. А вот Примадонна в конце августа приехала в Россию, но после объявления частичной мобилизации забрала детей и переехала в Израиль. Многие думают, что это навсегда. Но Никита Джигурда призывает не делать поспешных выводов и предлагает подождать, что же будет дальше.«Не исключаю, что они «переобуются», как только сменятся властные элиты в Европе. Макс Галкин и Алла Борисовна прекрасно отдают себе отчет, что российская власть, в отличие от сегодняшней украинской, не пользуется методикой, когда просто отбирают дома, блокируют счета и объявляют врагами народа», заявил Никита Джигурда. Он напомним, что Галкин распространял фейковую информацию в Сети и предположил, что тот мог не разобраться или не знать всех тонкостей этой непростой истории. Более того, актер уверен: скоро Запад поймет, что без энергоресурсов России ему не жить, поэтому будет всячески напрашиваться на заключение мира. И вот тут уже покинувшие страну изменят свое мнение. И тогда многие уехавшие начнут просить прощения. И когда это случится, я призываю к милосердию. Шоумен считает, что спецоперация четко показала: кто прав, а кто виноват. И в проблемах Украины он винит Запад, который попросту запутал мозги доброму и трудолюбивому народу. Сам Никита Борисович всегда готов помочь тем, кто в этом нуждается, и несколько раз ездил на Донбасс.