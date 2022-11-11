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Американец подсыпал беременной жене таблетки для аборта

Американец подсыпал беременной жене таблетки для абортаABC: житель Техаса подсыпал таблетки для аборта в напиток беременной жене

Житель Техаса, 38-летний адвокат Мейсон Херринг, подсыпал таблетки для аборта в напиток беременной жене, пытаясь таким образом избавиться от ребенка. Об этом сообщает местный телевизионный канал KTRK, принадлежащий сети ABC.

По данным телеканала, пара разъехалась в начале 2022 года, но пыталась сохранить брак. В феврале Херринг узнал, что его жена ждет ребенка, и отреагировал негативно. Утром 17 марта американец принес жене стакан воды и стал убеждать ее, что ей необходимо больше пить, поскольку обезвоживание может негативно сказаться на беременности. После нескольких глотков женщине стало плохо, она попала в больницу, но врачи так и не разобрались, что с ней произошло.

Когда Херринг в очередной раз принес жене напиток, она, подозревая неладное, не стала его пить, но сохранила как улику. В апреле она обнаружила в мусорном ведре упаковку от препарата, прерывающего беременность. Женщина также установила в доме камеры и смогла заснять момент, когда муж подсыпает ей лекарство в воду. Жена Херринга обратилась в полицию. Мужчину арестовали, но позже выпустили под залог в 30 тысяч долларов.

Из-за приема препарата у женщины начались преждевременные роды, но ребенок родился здоровым. Отмечается, что Херринг стал одним из первых в штате, которому предъявлено обвинение в насильственном принуждении к аборту.

В июне Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. Решение позволяет штатам самостоятельно регулировать законодательство, связанное с прерыванием беременности. В Техасе на данный момент действуют одни из самых жестких в США законов в этой области.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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