. Американские военные провели учения по ведению боев против России в Европе

Вадим Карасев

В Калифорнии начались совместные учения Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии Project Convergence (Проект "Конвергенция"), имитирующие гипотетические бои против российских войск на территории Европы.

Учения проводятся на базе Форт Ирвин в пустыне Мохаве. Организаторы считают, что ее рельеф напоминает украинские степи. Участники маневров отрабатывают применение "скоплений разведывательных дронов", специально приспособленных для перемещения в условиях пустыни автономных багги M-Raza, а также британских систем запуска управляемых ракет GMLRS, с которых наносятся удары по наводке американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

При учениях созданы макеты поселений и объектов инфраструктуры. Один из сценариев предполагает, что условное население, проживающее в этой местности, начнет акции неповиновения, скоординированные через соцсети. Эти волнения должны подавить американские военные.

В октябре на остров Хоккайдо, где проводятся совместные учения японских сухопутных сил и морской пехоты Соединенных Штатов с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS, не завезли снаряды. Из-за этого стрельбы пришлось отменить.