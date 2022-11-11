. Американские военные провели учения по ведению боев против России в Европе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Американские военные провели учения по ведению боев против России в Европе

Американские военные провели учения по ведению боев против России в Европе

В Калифорнии начались совместные учения Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии Project Convergence (Проект "Конвергенция"), имитирующие гипотетические бои против российских войск на территории Европы.

Учения проводятся на базе Форт Ирвин в пустыне Мохаве. Организаторы считают, что ее рельеф напоминает украинские степи. Участники маневров отрабатывают применение "скоплений разведывательных дронов", специально приспособленных для перемещения в условиях пустыни автономных багги M-Raza, а также британских систем запуска управляемых ракет GMLRS, с которых наносятся удары по наводке американских истребителей-бомбардировщиков F-35.


При учениях созданы макеты поселений и объектов инфраструктуры. Один из сценариев предполагает, что условное население, проживающее в этой местности, начнет акции неповиновения, скоординированные через соцсети. Эти волнения должны подавить американские военные.

В октябре на остров Хоккайдо, где проводятся совместные учения японских сухопутных сил и морской пехоты Соединенных Штатов с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS, не завезли снаряды. Из-за этого стрельбы пришлось отменить.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков
Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков
Американские военные провели учения по ведению боев против России в Европе
Американские военные провели учения по ведению боев против России в
Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20
Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20
Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз
Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз
Период, насыщенный интересными событиями: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Период, насыщенный интересными событиями: гороскоп от Павла Глобы на
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок
Пытавшуюся попасть с ножом во «Вкусно — и точка» блогершу задержали в Москве
Пытавшуюся попасть с ножом во «Вкусно — и точка» блогершу задержали в
2 игры из Game Pass номинированы на «Игру года» от Golden Joystick Awards в этом году
2 игры из Game Pass номинированы на «Игру года» от Golden Joystick
Финская тихоходка способна пережить путешествие через кишечник улитки
Финская тихоходка способна пережить путешествие через кишечник улитки
Плохие дни случаются (20 фото)
Плохие дни случаются (20 фото)
Внимательно следите за руками
Внимательно следите за руками
Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку
Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку

Топ на сегодня

Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются важными
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к лучшему
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к
Forbes возобновил переговоры о продаже бизнеса
Forbes возобновил переговоры о продаже бизнеса

Еще по теме

Война на полуострове неизбежна, — МИД Северной Кореи
Российские ВДВ впервые отправятся в Африку на антитеррористические учения
Совместные учения ВМС США и Южной Кореи начнутся 16 октября
США и Южная Корея начинают крупнейшие военные учения в истории