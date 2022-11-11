. Анастасия Мельникова, невзирая на проблемы со здоровьем, появилась на шоу у Малахова

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», актриса Анастасия Мльникова после долгого перерыва появилась на публике, попросив ведущего не говорить о её проблемах. Анастасия Мельникова приняла участие в съемках шоу Андрея Малахова. Актриса, объявившая недавно о перенесенной операции, пришла в студию программы «Малахов» на Россия-1. Звезда заранее предупредила редакторов, что будет разговаривать только на заданную тему выпуска. Мельникову пригласили на передачу в честь Дня полиции, который в России отмечают 10 ноября. Актриса много лет снималась в сериале «Улицы разбитых фонарей», и за это время она близко познакомилась со многими сотрудниками полиции. Она подсматривала за их работой и отмечала каждую деталь, чтобы её образ на экране был максимально близок к реальности.Между прочим, актриса ради эфира проделала долгий путь. Анастасия ехала в Москву не из родного Санкт-Петербурга, а из Мариуполя, где трудится над восстановлением местного театра. Она находит силы на благотворительную работу, хотя сама нуждается в помощи. Летом Мельникова призналась, что тяжело больна. Она решила не раскрывать свой диагноз, но уточнила, что перенесла несколько операций. После одной из них актриса на некоторое время оказалась прикована к инвалидному креслу. Напомним, что борется с неизвестным недугом и Борис Корчевников. Ведущий стремительно теряет слух. Летом он перенес хирургическое вмешательство, которое должно было замедлить этот процесс. Судя по тому, что Корчевников не поделился хорошей новостью о выздоровлении, операция не решила его проблему.