. Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
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Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище

Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Актер Андрей Мерзликин признался, что этот опыт помог ему в актерской профессии. Российский актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий Андрей Мерзликин вместе с женой Анной растит четверых детей. Их старший сын был курсантом Московского суворовского военного училища. Однако после двух лет обучения решил перевестись в обычную школу. Актер надеется, что все радости и сложности позитивно повлияли на Федора. А самому актеру такой опыт позволил легко сыграть роль отца главных героев в фильме «Нахимовцы».
«Мне было легко играть папу главных героев, этих пацанов, которые связали свою судьбу с Нахимовским училищем, потому что между выбором «я сам хочу» или «папа сказал» – а он всегда существует, решаются вопросы отцов и детей, высекается искра взаимной любви, и именно это мне близко и понятно. Я сам был отцом суворовца. Два года сын учился в военном училище, и мы с ним прошли все стадии становления его личности. Были радости и сложности, все они повлияли на его характер и мировоззрение. Крайне рад этому опыту и отрезку жизненного пути»,— поделился артист в интервью с «Кинорепортером».
В 2021 году сын Андрея Мерзликина не захотел продолжать обучение в суворовском. Родители подростка согласились забрать его документы, но поставили Федору условие — он должен поступить в сильное учебное учреждение. Подростку удалось это осуществить, он был зачислен в частную «Новую школу». Напомним, Андрей Мерзликин и его жена Анна впервые стали родителями 2 декабря 2006 года. У пары родился сын Федор. 29 сентября 2008 года у них родилась дочь. Девочку назвали Серафимой. В 2010 году в семье вновь произошло пополнение. Анна подарила мужу еще одну дочь. Ее назвали Евдокией. А 24 января 2016 года у супругов родился сын Макар.
# Шоу-бизнес Мерзликин Андрей
По материалам: z-aya

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