. Анонсировали киберпанк-рогалик ArcRunner для приставок Xbox
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Анонсировали киберпанк-рогалик ArcRunner для приставок Xbox

Анонсировали киберпанк-рогалик ArcRunner для приставок Xbox


Состоялся анонс проекта ArcRunner — киберпанк-рогалика, который разрабатывается студией Trickjump Games, а выпустит игру издатель PQube. События в игре развернутся на огромной космической станции, где вирус заразил искусственный интеллект, что привело к нападению роботов на персонал.


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Игра ArcRunner выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Релиз назначен на 2023 год.

Разработчики обещают в ArcRunner процедурную генерацию мира, кооператив с 3 игроками, возможность создать своего уникального персонажа при помощи комбинаций классов и аугментаций, а также «потрясающий мир киберпанка».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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