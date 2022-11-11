. Анонсировали киберпанк-рогалик ArcRunner для приставок Xbox

Вадим Карасев





Состоялся анонс проекта ArcRunner — киберпанк-рогалика, который разрабатывается студией Trickjump Games, а выпустит игру издатель PQube. События в игре развернутся на огромной космической станции, где вирус заразил искусственный интеллект, что привело к нападению роботов на персонал.

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Игра ArcRunner выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Релиз назначен на 2023 год.

Разработчики обещают в ArcRunner процедурную генерацию мира, кооператив с 3 игроками, возможность создать своего уникального персонажа при помощи комбинаций классов и аугментаций, а также «потрясающий мир киберпанка».