. Байден назвал условие завершения украинского конфликта
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Байден назвал условие завершения украинского конфликта

Байден назвал условие завершения украинского конфликта

По мнению американского президента Джо Байдена, военный конфликт на Украине может быть урегулирован только после того, как российские войска будут полностью выведены с ее территории.

"Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет из Украины".

Украинская сторона фактически прервала переговорный процесс, отказываясь вести диалог с Россией. Отказ президента Украины Владимира Зеленского от диалога вызывает опасения в Европе, а также Африке и Латинской Америке, где существенно выросли цены на топливо, указывали эксперты.


6 ноября стало известно, что администрация Соединенных Штатов в частном порядке обратилась к Киеву с просьбой показать открытость к переговорам с российской стороной. Эти призывы демонстрируют, насколько "сложной" стала позиция администрации Байдена по Украине, ведь американские должностные лица публично заявляют о поддержке Киева "столько, сколько потребуется". В то же время ряд чиновников в Штатах признают "усталость" от Украины и понимают, что конфликт наносит тяжелый удар по мировой экономике.

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По материалам: uposters.ru

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