Вадим Карасев

По мнению американского президента Джо Байдена, военный конфликт на Украине может быть урегулирован только после того, как российские войска будут полностью выведены с ее территории.

"Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет из Украины".

Украинская сторона фактически прервала переговорный процесс, отказываясь вести диалог с Россией. Отказ президента Украины Владимира Зеленского от диалога вызывает опасения в Европе, а также Африке и Латинской Америке, где существенно выросли цены на топливо, указывали эксперты.

6 ноября стало известно, что администрация Соединенных Штатов в частном порядке обратилась к Киеву с просьбой показать открытость к переговорам с российской стороной. Эти призывы демонстрируют, насколько "сложной" стала позиция администрации Байдена по Украине, ведь американские должностные лица публично заявляют о поддержке Киева "столько, сколько потребуется". В то же время ряд чиновников в Штатах признают "усталость" от Украины и понимают, что конфликт наносит тяжелый удар по мировой экономике.