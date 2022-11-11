. Cенаторы захотели прописать в законе определение «традиционных ценностей»

Вадим Карасев

«Ведомости»: сенаторы предложили прописать в Семейном кодексе «традиционные ценности»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил внести в Семейный кодекс понятия «традиционные ценности» и «фактический воспитатель». Это следует из рекомендаций представителей верхней палаты парламента, пишут «Ведомости».

Согласно документу, к традиционным ценностям предлагается отнести союз мужчины и женщины, который основан «на браке, родстве, свойстве или усыновлении», и отношения родителей и детей, которые формируют у ребенка социальный опыт. Авторы инициативы подчеркивают, что взаимоотношения родителей и ребенка является иерархическими, в них важен авторитет родителей.

«Именно в семье в отношениях с родителями у ребенка формируется сначала привычка, а затем и ценностная поведенческая установка уважения авторитета другого человека, умения различать авторитет, считаться с ним, стремиться самому стать авторитетной личностью», — отметили авторы рекомендаций.

Подкомитет по гражданскому праву и семейному праву комитета Совфеда должен учесть рекомендации парламентариев при подготовке поправок в действующее законодательство. Политолог Павел Склянчук подчеркнул, что рекомендации не носят обязательный характер.

9 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В указе к традиционным ценностям причисляется жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, а также ответственность за его судьбу.