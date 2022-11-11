. Что понравится Кролику: в чем встречать Новый 2023 год по знаку зодиака

Год Водяного Кролика наступит 22 января, однако мы будем встречать Новый год 1 января и попытаемся угодить повелителю 2023 года. Астролог Оксана Полещук говорит, что выбирая наряд по гороскопу, мы можем провести год более удачно и счастливо. Так, приоритетными будут цвета воды, но нельзя забывать и о мощном влиянии господствующих планет. Так, управлять 2023-м годом будет Марс, который «обожает» красный и оранжевый, классические черный и белый, а также Юпитер, которому импонируют бирюзовый цвет и фиолетовый.

В чем встречать Новый год 2023 по знаку зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Год Кролика — чудесное время вашей личной реализации, ведь Марс является покровителем вашего знака. Праздник нужно встретить в ярком наряде любого красного оттенка, но сочетать его с базовыми. Например, алое платье и черные туфли. Актуальными будут и мужские элементы одежды. Платье вполне можно заменить костюмом в темных тонах и сделать яркий макияж.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Чтобы быть удачливыми в 2023 году, Тельцам необходимо выбрать естественность, простоту и неброский шик. К примеру, бежевое платье, дополненное дорогой стильной кожаной сумкой, золотым браслетом, камушками в ушах. Актуальная цветовая гамма: от белого до серо-голубого.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сделайте ставку на комфорт: удобная свободная одежда, в которой можно не только валяться на диване, есть до отвала, но и танцевать любые танцы, хоть брэйк-данс. В 2023 году Близнецам будет хорошо в огненных оттенках, а из украшений стоит присмотреться к большим кольцам, массивным бусам-цепям и многослойным браслетам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Праздник Ракам нужно встретить в романтическом настроении, потому никаких штанов. Наденьте либо мягкий пуловер и юбку, либо трикотажное платье, которое сделает вас просто неотразимой и обольстительной. Настроение поднимут сказочные элементы, снежинки, звездочки — в наряде и в украшениях. А вот цвет аутфита для вас — любой нежный, хоть бирюзовый, хоть небесно-голубой, или даже белый.

Лев (23 июля — 22 августа)

Унять вас в такой праздник — просто кощунственная затея. Будьте в центре, блистайте — это полностью соответствует вашей натуре. Для того чтобы подчеркнуть индивидуальность, наденьте ярко-золотистый наряд, который куплен не в первом эконом-магазине, а в брендовом. Не пожалеете денег на новогодний наряд — Кролик не пожалеет благ для вас в будущем году.

Дева (23 августа — 22 сентября)

А вот Девам лучше сделать ставку на классический аутфит без лишнего декора. Акцентируйте внимание на чем-то одном: сумке, украшении, обуви либо губах красного цвета. Основная гамма, которая сделает вас счастливыми в Новом году — это цвет индиго, бирюзовый, белый и синий.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Присмотритесь к новым тенденциям моды. Вы ощутите праздник в полной мере, если промиксуете шик и классику и новые веяния. Однако тут нужно обладать хотя бы азами дизайнерского искусства, чтобы не выглядеть смешно и нелепо. В цвете Весы не ограничены: подойдет и строгий черный, и романтичный голубой, и изысканный зеленый.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Нет ничего более естественного для женщин-Скорпионов, чем тайна, покрытая черным бархатом или красным атласом. Эти цвета впишутся даже в контекст Нового года Водяного Кролика. Кроме того, применяйте максимализм: платье в пол, мужской костюм, полупрозрачная туника (если обстановка позволит).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В новогоднем наряде Стрельцов порадуют этно-мотивы. Орнамент лучше выбрать сложный, узорчатый, в голубых, синих либо сиреневых тонах. Если же хочется однотонности, то можно добавить украшения со смыслом, а платье выбрать вовсе без рисунка.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги могут надеть даже то самое маленькое черное платье, которое уже не раз их выручало. Все равно никто не отличит его от нового наряда, если добавить яркий красный бант, массивный пояс, длинные блестящие бусы. Удачу принесут натуральные камни, в особенности бриллианты.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не ограничивайте себя каким-то одним цветом. Лучший совет вашему знаку зодиака — играть с оттенками, сочетая их неожиданно и смело. Кстати окажутся наряды с эффектом металлик и градиентом. Стилевая направленность тоже вариативна. К примеру, гранж или бохо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам нужно отпустить фантазию и просто почувствовать настроение своего Нового года. А для этого не нужно спешить. Ближе к празднику вы сможете выбрать самый актуальный наряд. Из цветов стоит присмотреться к белому, синему, голубому или зеленому. Но не стоит забывать и про огненные мотивы властелина Марса.