Видеоинтервью 15 ноября с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андреем Климовым

15 ноября в 11:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, председателем Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андреем Аркадьевичем Климовым «Что станет главной темой саммита G20?»

15-16 ноября на индонезийском острове Бали пройдет саммит G20. Ранее планировалось, что главными вопросами встречи «Большой двадцатки» станут: глобальная архитектура здравоохранения, переход к устойчивой энергетике и цифровая трансформация.

В ходе беседы с Андреем Климовым речь пойдет о том:

- Что станет главной интригой саммита G20?

- Как будут выстраиваться российско-американские отношения после победы республиканцев на выборах 9 ноября?

- При каких условиях возможны переговоры с украинской стороной в текущей ситуации?

- Кто станет ближайшим союзником России в противостоянии коллективному Западу и почему?

- Как будет себя вести Польша в решении украинского вопроса и что может положить конец закулисным переговорам Лондона и Варшавы?

- Какой будет внешняя политика России в энергетической сфере?

Для СМИ!

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