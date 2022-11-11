«Что станет главной темой саммита G20?»
15 ноября в 11:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, председателем Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андреем Аркадьевичем Климовым «Что станет главной темой саммита G20?»
15-16 ноября на индонезийском острове Бали пройдет саммит G20. Ранее планировалось, что главными вопросами встречи «Большой двадцатки» станут: глобальная архитектура здравоохранения, переход к устойчивой энергетике и цифровая трансформация.
В ходе беседы с Андреем Климовым речь пойдет о том:
- Что станет главной интригой саммита G20?
- Как будут выстраиваться российско-американские отношения после победы республиканцев на выборах 9 ноября?
- При каких условиях возможны переговоры с украинской стороной в текущей ситуации?
- Кто станет ближайшим союзником России в противостоянии коллективному Западу и почему?
- Как будет себя вести Польша в решении украинского вопроса и что может положить конец закулисным переговорам Лондона и Варшавы?
- Какой будет внешняя политика России в энергетической сфере?
Для СМИ!
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