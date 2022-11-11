. Чтобы не делать пластику: что такое «мьюинг», как он подтягивает овал лица и убирает брыли

Многие женщины не знают, что можно сделать свое лицо свежим и подтянутым без пластики. В этом им поможет «мьюинг». Он не только подтянет овал лица, но еще уберет брыли. Достаточно знать, как правильно все делать.

Что такое «мьюинг»

Под «мьюингом» подразумевают методику исправления привкуса, которую создал ортодонт Майком Мью. Главная задача ее состоит в том, чтобы держать язык в правильном положении.

Эта методика подойдет для тех, кто не является сторонником хирургии, поэтому их не привлекает круговая подтяжка. Процедура не требует похода к хирургу или косметологу. При всем этом она является совершенно бесплатной. От женщины лишь потребуется приложить немного усилий для развития новой привычки. В результате она получит много приятных бонусов, среди которых главными являются выраженные скулы и красиво очерченная форма лица.





Как правильно делать «мьюинг»

Чтобы мышцы лица все время были в тонусе, потребуется всего лишь правильно держать язык за зубами. Его необходимо прижать к нёбу. Языком необходимо нащупать углубление на нёбе ближе к передним зубам и поместить туда кончик языка. Зубы при этом не должны плотно смыкаться, лишь немного соприкасаться.

Такое упражнение нужно практиковать все время, чтобы довести его до автоматизма. Эта методика поможет улучшить прикус без помощи ортодонта и сделает овал лица намного выразительнее.

Если часто делать такую процедуру, то со временем можно избавиться от второго подбородка, а также подчеркнуть скулы.





Самым важным условием данной методики является правильное положение языка. Если же выполнять ее неправильно, то можно усугубить ситуацию и испортить свой прикус еще больше.

Противопоказания к проведению «мьюинга»

Упражнения необходимо прекратить выполнять после появления дискомфорта или боли в затылочной части головы. Также нужно обратиться за консультацией к своему ортодонту.

Если у человека от природы неправильный прикус и ему может помочь только ортодонтическое лечение либо хирургическое вмешательство, то никакие упражнения «мьюинга» ему не помогут, поэтому не стоит питать иллюзий. Даже если он и будет делать упражнения, никакого результата не появится.





Любая методика, которую выберет человек, лучше работать будет в комплексе. Тем, кто делал фейс-фитнес или самомассаж, не стоит прекращать это делать, а к этим процедурам добавить еще и «мьюинг». Чтобы увидеть результат своей работы, можно сделать фото лица до процедуры и через время после. Результат будет виден.