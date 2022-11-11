. Депутат Лантратова рассказала о вреде зависимости детей от гаджетов

Первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в комментарии «Общественной службе новостей» прокомментировала гибель в Санкт-Петербурге 14-летней девочки. Подросток покончила с собой после того, как отец отобрал у нее телефон и планшет, чтобы наказать за плохие оценки.

Депутат считает, что случившееся могло произойти из-за общей проблемы, которую несет в себе опасный контент в интернете. «Мы видим сильную зависимость у детей от гаджетов, но самое главное, что через них они могут практически бесконтрольно «потреблять» содержимое деструктивных сообществ в Сети, через которых ими манипулируют, заставляя причинять вред себе и близким», — сказала Лантратова.

Парламентарий рассказала, что вместе со сторонниками запустила проект «Дети в интернете», направленный на выявление и ликвидацию сообществ экстремистской, суицидальной, буллинговой и депрессивной направленности. После обнаружения такой группы начинается подготовка специалистов, которые профильно работают с той или иной проблематикой, проводят в регионах специальные семинары для родителей, учителей и педагогов.