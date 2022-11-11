. Депутат: Посетителями винных ярмарок стали более 130 тысяч человек
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Депутат: Посетителями винных ярмарок стали более 130 тысяч человек

Депутат: Посетителями винных ярмарок стали более 130 тысяч человек

Депутат Алтухов назвал огромным потенциал винных ярмарок и сообщил, что их посетителями стали более 130 тысяч человек.

На заседании комитета по экономической политике депутаты обсудили годовые итоги действия закона о винных ярмарках.


В декабре 2021 года Госдума приняла закон о специализированных винодельческих ярмарках для продвижения и популяризации отечественных вин. Член комитета по экономической политике Сергей Алтухов рассказал об опыте правоприменения новых норм и обозначил сложности, которые возникли у виноделов и организаторов в связи с проведением ярмарок.

За год проведено 6 ярмарок в пяти городах: в Брянске, Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях. Их посетило более 130 тысяч человек. Реализовано более 25 тыс. бутылок винодельческой продукции. Была представлена продукция виноделен Краснодарского края, Крыма, Ставропольского края и Ростовской области.

"Потенциал ярмарок винодельческой продукции огромен. За последние годы на юге страны в пять раз увеличилось количество мелких винных хозяйств. Виноделие развивается в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Ростовской области, Дагестане и Ставропольском крае. Также открываются винодельни в более северных регионах. При этом формат таких ярмарок предполагает акцент на культурно-историческом наследии регионов, внимание к истории виноделия нашей страны и местной кухне", - сказал Алтухов.

Он подчеркнул, что сегодня ярмарки – не просто инструмент продвижения продукции, но и культурно-просветительский проект. Выставочная деятельность помогает больше узнать о производителях, которые не представлены в других регионах страны, вызвать интерес рестораторов. Вместе с тем, есть организационные сложности по перевозке вина, фиксации продаж в системе ЕГАИС, реализации на ярмарках сопутствующей продукции – сыров, колбас, литературы.

"Обобщив этот опыт, совместно с "Ассоциацией виноградарей и виноделов России" и участниками рынка мы предлагаем поправки в законодательство, регулирующее ярмарочную деятельность. Важно расширять именно просветительскую сторону этих ярмарок, воспитывающих культуру умеренности и регионального разнообразия винодельческой продукции и гастрономии", - заключил депутат.

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По материалам: uposters.ru

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