. Девушка из Сахалина рисует смешные комиксы, рассказывая о семейной жизни, в которой муж — любитель косячить
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Девушка из Сахалина рисует смешные комиксы, рассказывая о семейной жизни, в которой муж — любитель косячить

Девушка из Сахалина рисует смешные комиксы, рассказывая о семейной жизни, в которой муж — любитель косячить

Девушка из Сахалина рисует смешные комиксы, рассказывая о семейной жизни, в которой муж — любитель косячить

Семейная жизнь — это отдельный мир, в котором хватает места и весёлым моментам, и печальным. Но в каком бы мирке вы не жили, главное — это ваше отношение ко всему происходящему. Прекрасная девушка по имена Веста считает так же. Поэтому, вооружившись позитивом и добром, иллюстраторка делится через экран не только лучиками Сахалинского солнышка, но и тёплыми комиксами о материнстве и об отношениях с горе-мужем. Ведь он — тот ещё знаток того, как иногда надо косячить.

Ошибка, ставшая роковой

dobro.vestik.comics

Веста не ходила в художественную школу, поэтому она всегда с иронией говорит, что отправилась из МГУ прямиком в художественное ПТУ. Почему из МГУ? Всё просто: девушка закончила мехмат МГУ. А декрет уже стал отправной точкой в мир комиксов.

Та тонкая грань между клеточкой тела и волосом в супе, которая видна только мужу

dobro.vestik.comics

Всё понятно, если бы не одно НО

dobro.vestik.comics

Свои комиксы иллюстраторка рисует достаточно быстро и без стеснения говорит об этом людям. Главное, что всем всё нравится! Ведь мама двух погодок выбрала очень популярную тему для своих зарисовок — родительство.

Когда папа оказался любимчиком в глазах ребёнка

dobro.vestik.comics

Расплата за содеянное

dobro.vestik.comics

Герои и сюжеты комиксов — это не совсем про семью Весты, но всё-таки что-то очень похожее на неё.

Страх и детей, и взрослых

dobro.vestik.comics

Самодеятельность свою, пожалуйста, оставьте при себе, мама

dobro.vestik.comics

Срок годности? Вы о чём вообще?

dobro.vestik.comics

Как ни крути, но придётся убрать все игрушки, попадающиеся на пути…

dobro.vestik.comics

Новый этап жизни = новый страх в копилку

dobro.vestik.comics

Логику детей не всегда дано понять взрослым дяденькам и тётенькам

dobro.vestik.comics

Надо было к ежовым руковицам резиночки пришить, чтобы наверняка

dobro.vestik.comics

Смысл жизни спрятан в еде

dobro.vestik.comics

Мать бдит всё!

dobro.vestik.comics

Пример того, как надо выделять главную суть сказанного

dobro.vestik.comics

Разошлись во взглядах

dobro.vestik.comics

А тут собрано 15 забавных комиксов от художницы, которая всем советует накопить терпения и сил прежде чем уйти в декрет.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую
Байден назвал условие завершения украинского конфликта
Байден назвал условие завершения украинского конфликта
Cенаторы захотели прописать в законе определение «традиционных ценностей»
Cенаторы захотели прописать в законе определение «традиционных
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Микропузырьки альбумина помогут при фотодинамической терапии рака
Микропузырьки альбумина помогут при фотодинамической терапии рака
Поиск кадров для представителей малого и среднего бизнеса: как правильно проводить собеседование
Поиск кадров для представителей малого и среднего бизнеса: как
Эмин Агаларов открестился от предложения Алене Гавриловой
Эмин Агаларов открестился от предложения Алене Гавриловой
Владимир Соловьев жестко высказался о Собчак
Владимир Соловьев жестко высказался о Собчак
Лера Кудрявцева психует из-за ситуации в мире
Лера Кудрявцева психует из-за ситуации в мире
"Новые люди" предложили отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки
"Новые люди" предложили отсрочить введение акциза на
Официально: Battlefield 2042 выходит в Game Pass Ultimate — уже через несколько недель
Официально: Battlefield 2042 выходит в Game Pass Ultimate — уже через
От любви до ненависти в хоккее девять секунд
От любви до ненависти в хоккее девять секунд

Топ на сегодня

Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются важными
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются
Актера Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка в 1973 году
Актера Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка в
Первая проба камыша
Первая проба камыша
Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки
Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает

Еще по теме

«Слишком много печенья». Американка рисует смешные комиксы про себя и своего бородатого парня
Девушка рисует юмористические комиксы, в которых главная героиня — это все 33 несчастья
Даша Андреева рассказала о своей жизни до проекта
Девушка рисует юмористические комиксы, в которых рассказывает не только о себе, но и о тысячах таких же как она