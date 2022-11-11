. Девушка из Сахалина рисует смешные комиксы, рассказывая о семейной жизни, в которой муж — любитель косячить

Семейная жизнь — это отдельный мир, в котором хватает места и весёлым моментам, и печальным. Но в каком бы мирке вы не жили, главное — это ваше отношение ко всему происходящему. Прекрасная девушка по имена Веста считает так же. Поэтому, вооружившись позитивом и добром, иллюстраторка делится через экран не только лучиками Сахалинского солнышка, но и тёплыми комиксами о материнстве и об отношениях с горе-мужем. Ведь он — тот ещё знаток того, как иногда надо косячить.

Ошибка, ставшая роковой

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Веста не ходила в художественную школу, поэтому она всегда с иронией говорит, что отправилась из МГУ прямиком в художественное ПТУ. Почему из МГУ? Всё просто: девушка закончила мехмат МГУ. А декрет уже стал отправной точкой в мир комиксов.

Та тонкая грань между клеточкой тела и волосом в супе, которая видна только мужу

Всё понятно, если бы не одно НО

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Свои комиксы иллюстраторка рисует достаточно быстро и без стеснения говорит об этом людям. Главное, что всем всё нравится! Ведь мама двух погодок выбрала очень популярную тему для своих зарисовок — родительство.

Когда папа оказался любимчиком в глазах ребёнка

Расплата за содеянное

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Герои и сюжеты комиксов — это не совсем про семью Весты, но всё-таки что-то очень похожее на неё.

Страх и детей, и взрослых

Самодеятельность свою, пожалуйста, оставьте при себе, мама

Срок годности? Вы о чём вообще?

Как ни крути, но придётся убрать все игрушки, попадающиеся на пути…

Новый этап жизни = новый страх в копилку

Логику детей не всегда дано понять взрослым дяденькам и тётенькам

Надо было к ежовым руковицам резиночки пришить, чтобы наверняка

Смысл жизни спрятан в еде

Мать бдит всё!

Пример того, как надо выделять главную суть сказанного

Разошлись во взглядах

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А тут собрано 15 забавных комиксов от художницы, которая всем советует накопить терпения и сил прежде чем уйти в декрет.