. Филипп Киркоров грудью встал на защиту Аллы Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров грудью встал на защиту Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров грудью встал на защиту Аллы Пугачевой
Певец Филипп Киркоров высказался о бывшей жене.    Артист встал стеной на защиту Аллы Пугачевой во время интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!». Он заявил, что Примадонна не подлежит обсуждению и осуждению, а поступки ее понятны.
«Я прошу одного — оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми. Она — гордость этой страны, на песнях которой мы все выросли. Я прожил с ней 10 счастливых лет, знаю эту женщину очень хорошо и понимаю во всех отношениях в какой-то степени ее поступок», — сказал Киркоров.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

ТНТ запускает шоу "Женский клуб" с Ксенией Бородиной: рассказываем о других ведущих проекта
ТНТ запускает шоу "Женский клуб" с Ксенией Бородиной:
Почему сейчас актуальны тендеры и аукционы на разработку сайта
Почему сейчас актуальны тендеры и аукционы на разработку сайта
Студия Obsidian опубликовала новое видео по Pentiment, в котором рассказала о создании игры
Студия Obsidian опубликовала новое видео по Pentiment, в котором
Официально: Remedy работает над Control 2 для Xbox Series X | S
Официально: Remedy работает над Control 2 для Xbox Series X | S
«Что станет главной темой саммита G20?»
«Что станет главной темой саммита G20?»
Рианна рассказала о переменах в жизни после материнства
Рианна рассказала о переменах в жизни после материнства
Филипп Киркоров грудью встал на защиту Аллы Пугачевой
Филипп Киркоров грудью встал на защиту Аллы Пугачевой
Гела Месхи получил трогательно признание в любви
Гела Месхи получил трогательно признание в любви
Российские магазины потеряли 86 млрд рублей из-за скидок
Российские магазины потеряли 86 млрд рублей из-за скидок
В США заявили о разломе в мировой политике на фоне конфликта на Украине
В США заявили о разломе в мировой политике на фоне конфликта на
Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
Опубликована карта боевых действий на Украине
Опубликована карта боевых действий на Украине

Топ на сегодня

Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются важными
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Рианна спустя полгода после родов снялась в нижнем белье (10 фото)
Рианна спустя полгода после родов снялась в нижнем белье (10 фото)
В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атаки
В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атаки

Еще по теме

Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь
Киркоров возмутился критикой в адрес Пугачевой и призвал носить певицу на руках
Филипп Киркоров рассказал о цирке с Аллой Пугачевой
Бывший муж Аллы Пугачевой рассказал о ее любимом блюде