. Филипп Киркоров грудью встал на защиту Аллы Пугачевой

Певец Филипп Киркоров высказался о бывшей жене. Артист встал стеной на защиту Аллы Пугачевой во время интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!». Он заявил, что Примадонна не подлежит обсуждению и осуждению, а поступки ее понятны.«Я прошу одного — оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми. Она — гордость этой страны, на песнях которой мы все выросли. Я прожил с ней 10 счастливых лет, знаю эту женщину очень хорошо и понимаю во всех отношениях в какой-то степени ее поступок», — сказал Киркоров.