. Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля

Вадим Карасев

Экономист Джиоев: рубль вопреки ожиданиям ведет себя спокойно, хотя должен укрепляться

Рубль вопреки ожиданиям ведет себя спокойно, хотя должен укрепляться. Такое мнение высказал финансовый аналитик Александр Джиоев. Об этом специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«С рублем ничего не происходит, национальная валюта ведет себя весьма спокойно и торгуется в узком коридоре 61-62 рублей за доллар. Это весьма странно, так как ситуация на товарно-сырьевых рынках и состояние платежного баланса страны указывают на то, что рубль должен укрепляться», — высказался специалист.

При этом нефтяное эмбарго на российскую нефть, которое начнет действовать с 5 декабря, пока не является фактором, который мог бы повлиять на рубль, подчеркнул Джиоев. «Морские поставки российской нефти весьма стабильны и находятся на уровне января-февраля 2022 года», — указал финансовый аналитик.

Ранее заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов оценил перспективы параллельного импорта в России. По мнению эксперта, его объемы по итогам 2022 года в Россию может превысить 15 миллиардов долларов.